Домашний горячий пирог. Такой вкусный, что готовлю 3 раза в неделю: каждый мужчина оценит

Ароматная выпечка — это залог успеха любой пекарни. Не многие пекари могут похвастаться отменными рецептами булочек и пирожков. Как показывает практика, для того, чтобы сделать уникальную пышную выпечку, нужно долго работать над алгоритмами приготовления.
Данный совет подходит не только для приготовления пирогов и булочек. Помимо этих видов мучных изделий есть также лепешки.
Они актуальны в основном в Средней Азии. В Армении, Грузии и Узбекистане готовят самые вкусные лепешки. Мы постараемся приблизиться к уровню мастерства поваров из Средней Азии.
Ингредиенты для лепешки:
- Вода — 25 мл;
- Молоко — 250 мл;
- Соль — ч.л.;
- Мука — 800 г;
- Разрыхлитель — ч.л.;
- Мясо — 400 г;
- Лук репчатый — 3 шт.;
- Сливочное масло — 150 г.
Приготовление лепешек:
В теплую воду выливаем молоко, высыпаем соль и разрыхлитель, перемешиваем. Просеиваем в молочную смесь муку, замешиваем тесто сперва лопаткой, а затем руками.
Сформированный колобок оставляем под целлофаном и полотенцем в тепле на час. В это время надо нарезать тонкими перьями лук, смешать с нарезанным мелко мясом, посолить по вкусу.
Тесто делим на 4 одинаковые части, раскатываем каждую отдельно в большой круглый тонкий пласт. Два пласта смазываем растопленным сливочным маслом, выкладываем часть начинки из мяса и лука.
Накрываем пласты с начинкой другими пластами, смазываем поверхность остатками сливочного масла.
Оба пласта с начинкой надо свернуть в рулеты, которые затем требуется сложить улитками.
Данные улитки выкладываем на противень, застеленный пергаментом и раскатываем в толстую лепёшку.
Полученные лепешки нужно смазать яйцом.
Выпекать лепешки нужно при 170 градусах в духовке до золотистой корочки.
Получаются сытные и ароматные лепешки с мясной начинкой. Это хорошая замена обычным пирогам.