Домашний горячий пирог. Такой вкусный, что готовлю 3 раза в неделю: каждый мужчина оценит

Ароматная выпечка — это залог успеха любой пекарни. Не многие пекари могут похвастаться отменными рецептами булочек и пирожков. Как показывает практика, для того, чтобы сделать уникальную пышную выпечку, нужно долго работать над алгоритмами приготовления.

Данный совет подходит не только для приготовления пирогов и булочек. Помимо этих видов мучных изделий есть также лепешки.

Они актуальны в основном в Средней Азии. В Армении, Грузии и Узбекистане готовят самые вкусные лепешки. Мы постараемся приблизиться к уровню мастерства поваров из Средней Азии.

Ингредиенты для лепешки:

Вода — 25 мл;

Молоко — 250 мл;

Соль — ч.л.;

Мука — 800 г;

Разрыхлитель — ч.л.;

Мясо — 400 г;

Лук репчатый — 3 шт.;

Сливочное масло — 150 г.

Приготовление лепешек:

В теплую воду выливаем молоко, высыпаем соль и разрыхлитель, перемешиваем. Просеиваем в молочную смесь муку, замешиваем тесто сперва лопаткой, а затем руками.

Сформированный колобок оставляем под целлофаном и полотенцем в тепле на час. В это время надо нарезать тонкими перьями лук, смешать с нарезанным мелко мясом, посолить по вкусу.

Тесто делим на 4 одинаковые части, раскатываем каждую отдельно в большой круглый тонкий пласт. Два пласта смазываем растопленным сливочным маслом, выкладываем часть начинки из мяса и лука.

Накрываем пласты с начинкой другими пластами, смазываем поверхность остатками сливочного масла.

Оба пласта с начинкой надо свернуть в рулеты, которые затем требуется сложить улитками.

Данные улитки выкладываем на противень, застеленный пергаментом и раскатываем в толстую лепёшку.

Полученные лепешки нужно смазать яйцом.

Выпекать лепешки нужно при 170 градусах в духовке до золотистой корочки.

Получаются сытные и ароматные лепешки с мясной начинкой. Это хорошая замена обычным пирогам.