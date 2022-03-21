Домашний компьютер предусматривает решение целого ряда потребностей, от развлечений до работы. С его помощью можно осуществить работу с графикой, монтажом видео, а также принять участие в компьютерных играх. Выбирая подходящую модель можно обратить внимание на ноутбук, моноблок или самостоятельно собрать систему из монитора, системного блока и периферийных устройств.

Каждый может сам собрать компьютер по личным требованиям и периодически обновлять его, тем самым доводя до совершенства. Однако, следует понимать актуальность комплектующих на сегодняшний день.

Как выбрать домашний компьютер

Надежность бренда. Многие допускают ошибку, целиком ориентируясь на производителя. Таким образом можно ошибиться на начальном этапе подбора компьютера. Нельзя утверждать, что ACER во всем лучше LENOVO и наоборот. Рекомендуется анализировать не бренды, а модели устройств. В итоге путем сравнивания преимуществ выявятся недостатки и будут сделаны правильные выводы.

Составляющие компьютера. Компьютер — это прежде всего системный блок с установленной материнской платой и центральным процессором с системой охлаждения, видеопроцессором или видеокартой, оперативной памятью и т. д., включая монитор, клавиатуру и мышь. Питание осуществляется через специальный блок, который установлен в корпусе или приобретается отдельно.

Основные различия материнских плат. Материнская плата выбирается с учетом размера (форм-фактор), также играет роль чипсет и разъем (сокет) для процессора. Материнские платы мощных компьютеров содержат восемь слотов, а также имеют минимум два разъема для видеокарт, которые устанавливаются в связке SLI или CrossFire. Специалисты утверждают, что чипсет определяет возможности системы, например, разгон процессора, количество разъемов подключения накопителей SATA и внешних устройств USB, максимальную частоту оперативной памяти и многое другое.