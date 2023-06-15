Домашний торт за 15 минут: исчезает в одно мгновение. Простой и вкусный рецепт на каждый день

В средние века тортом считался любой хлеб, обжаренный с двух сторон. Народы, освоившие выпечку, в праздничные дни пропитывали такие торты медом из-за неимения сахара. О кремах, ярусах, декорах им не приходилось мечтать. С тех пор кондитерское дело пережило многое, сегодня торт – это замысловатый десерт с несколькими начинками, пропиткой и праздничным декором.

Многие уверены, что лучшие торты – это приготовленные своими собственными руками. В данном рецепте можно узнать, как в домашних условиях приготовить простой торт.

Ингредиенты для бисквита:

Сахар – 150 г;

Ванильный сахар – 8 г;

Масло – 80 мл;

Апельсиновый сок – 90 мл;

Мука – 200 г;

Разрыхлитель – 15 г;

Яйца – 3 штуки.

Ингредиенты для крема:

Сахар – 2 ст. л.;

Кукурузный крахмал – 2 ст. л.;

Апельсиновый сок – 250 мл.

Приготовление апельсинового торта:

Взбалтываем яйца вместе с щепоткой соли и сахаром. В смесь добавляем масло, апельсиновый сок и ванильный сахар, перемешиваем с помощью венчика.

Отдельно смешиваем муку и разрыхлитель, просеиваем их к смеси. Смешиваем компоненты до полного соединения.

В форму для запекания выливаем тесто и отправляем в разогретую духовку на 30–35 минут при 180 градусах.

После выпекания даем остыть и разрезаем пополам.

В сотейнике смешиваем сахар, кукурузный крахмал и апельсиновый сок, тщательно перемешиваем.

Ставим на медленный огонь и постоянно помешиваем, доводим до кремообразного состояния.

После этого крем выливаем на нижний слой и распределяем его, накрываем сверху второй частью.

Домашний торт готовится очень просто и не занимает много времени. При желании сверху его можно посыпать сахарной пудрой.