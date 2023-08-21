Описание приготовления:

Солянка получается наваристой, пикантной, кисло-сладкой по вкусу. При желании в солянку добавьте дольку лимона или лайма и заправьте сметаной.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Рыба и морепродукты Блюдо: Супы / Солянка

Состав / Ингредиенты:

Осетрина 400 Грамм (голова, хвост)

Форель 300 Грамм

Лук репчатый 100 Грамм

Огурцы соленые 200 Грамм (или маринованные)

Морковь 80 Грамм

Корень пертушки 50 Грамм

Помидоры 120 Грамм

Каперсы 40 Грамм

Маслины 80 Грамм (без косточек)

Томатная паста 50 Грамм

Масло сливочнoe 30 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Лавровый лист 2 Штуки

Вода 2 Литра

Зелень 1 Пучок

Лимон По вкусу

Масло растительное 1 Ст. ложка (без запаха)

Количество порций 5

Калорийность

108 ккал

Калорийность

9 г

Белки

6 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Донская солянка»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для донской солянки.

Рыбу очистите от чешуи, внутренностей и плавников. У головы осетрины и форели удалите жабры и при желании глаза, головизну разрежьте пополам. Выложите в кастрюлю форель, головизну и хвост, влейте холодную воду и поставьте на средний огонь. Варите все в течение 45 минут, снимая пену.

Процедите бульон в чистую кастрюлю, а рыбу выложите в тарелку и дайте ей полностью остыть.

В сковороду налейте растительное и сливочное масло, разогрейте. Выложите порезанные соломкой корень петрушки, натертую на крупной терке морковь и нарезанный репчатый лук. Обжаривайте все на среднем огне в течение 5 минут.

Соленые огурцы порежьте тонкой соломкой и выложите к обжаренным овощам.

Выложите в сковороду томатную пасту и обжаривайте на среднем огне, перемешивая, в течение 10 минут.

Остывшую рыбу переберите, удаляя кости и кожу. Бульон доведите до кипения и выложите обжаренные овощи и рыбу. Доведите до кипения и варите в течение 5 минут.

Выложите в солянку порезанные маслины.

Добавьте каперсы и лавровые листья.

Помидоры порежьте кружочками и выложите в солянку. Варите солянку еще 10 минут на медленном огне.

Доведите донскую солянку до вкуса при помощи соли и, если необходимо, сахара. Добавьте мелко нарезанную зелень, дайте постоять 10 минут, удалите лавровые листья и подавайте к столу.

Приятного аппетита!