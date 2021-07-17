Дополненная реальность и QR-коды. Как технологии меняют музеи Крыма

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 28. АиФ-Крым №28 14/07/2021 Сюжет Большие перемены

Две трети россиян, как выяснили социологи, в музеи заглядывают редко и нерегулярно. Не то, чтобы им неинтересно, отговариваются нехваткой времени. Но что будет, если они отправятся в отпуск? И окажутся в Крыму, который занимает шестое место среди всех регионов России по количеству музеев?

Многим туристам ещё и предстоит сделать приятное открытие: они не просто «прикасаются к истории», а оказываются в современном музейном пространстве. Здесь появились интерактивные дисплеи и столы, усиливают эффект присутствия видеопроекции и звуковое сопровождение.

Благодаря нацпроекту «Культура» посещать музеи становится ещё интереснее. Мультимедиа-гиды с технологией дополненной реальности в приложении «Артефакт» делают экскурсии особенно увлекательными. Количество музеев, выставочных залов и других учреждений, подключенных к «Артефакту», уже достигло в России 1397. Кроме того, платформа позволяет знакомиться с постоянной экспозицией или временными выставками удаленно из любой точки планеты.