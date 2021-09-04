Дорога для молодых. Социолог о «лучших и остальных», героях и потрясениях

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 34. АиФ-Крым №34 25/08/2021

Каждое поколение по-своему входило во взрослую жизнь. В иные времена — вламываясь, руша устои, совершая невозможное. В другие — спокойно и уверенно: потому, что за спиной не только папы и мамы, но и все ресурсы государства. Сейчас «старт» начинается будто на ледяной дорожке: одни ребята уверенно катятся вперёд, другие осторожно пробуют шагать, третьи боятся упасть, а то и провалиться под лёд…

Всегда молодые хотели жить лучше, иначе, чем родители. Вот только в прошлом мечты были масштабнее, и… для всех. А сейчас представление о лучшей жизни имеет чёткие границы: по забору собственного домика, двери своей квартиры, возможности хорошо зарабатывать. О том, легко ли быть молодым, на кого равняться поколению, выходящему в самостоятельную жизнь, «АиФ-Крым» поговорили с социологом, доцентом философского факультета Таврической академии Крымского федерального университета Андреем Зоткиным.

Своя маленькая правда

Наталья Дремова, «АиФ-Крым»: Очень странно иногда читать, как ребята 18-20 лет обсуждают жизнь в СССР, которую знают только по рассказам старших, по книгам, публикациям того времени. Что их может привлекать? Может, мы действительно оставили в том времени что-то важное, нужное в наше время?