Дорогие отели Крыма в этом сезоне пользуются популярностью у туристов

Сюжет Отдых в Крыму: новости, фото и полезные советы

Многие крымские отели уровня премиум-класса уже забронированы на остаток сезона. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на информацию туроператоров.

Отели Крыма с 15 июня смогут принимать внутренних туристов — Аксенов «Знаменитые отели Ялты и Алушты, а также других регионов пользуются высокой популярностью. В настоящее время подтвердить номера в них бывает непросто», — сообщили в пресс-службе крупного российского туроператора.

Гендиректор туроператора, который специализируется на РФ, Сергей Ромашкин рассказал, что его команда на днях бронировала санаторий премиум-класса и в нем уже нет мест на начало июля.