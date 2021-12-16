Дорогие отношения. Девушка «собрала» с любовников четыре млн рублей в Крыму

По последним подсчётам в этом году Крым принял более восьми миллионов туристов. Многие выбирают полуостров, чтобы насладиться морем, солнцем и отдыхом. Но есть и те, кто отправляются в регион в поисках легкой наживы.

Едут тратить или «зарабатывать»?

Заместитель директора Севастопольского филиала «РЭУ им. Г.В. Плеханова» Дмитрий Нехайчук сообщил, что, по предварительным подсчетам, летом 2021 года туристы на полуострове тратили от 20 до 70 тыс. рублей на человека. Больше всего отдыхающие тратили на перелет, заселение и экскурсии. Однако некоторые «туристы», наоборот, «приумножили свои доходы». Например, 26-летняя жительница Урала перелетела в Ялту в начале лета. Она «собрала» со своих любовников более четырех миллионов рублей и улетела на ПМЖ во Вьетнам. Такая информация была опубликована участниками чата «Большая Ялта обо всем». Девушка знакомилась в Ялте с помощью приложений и соцсетей с мужчинами, становилась их любовницей, а затем просила одолжить деньги на якобы срочные и важные траты. Когда ей передавали средства, она пропадала со связи.

Аферисты-строители в Севастополе обманули клиентов на миллион рублей Эту ситуацию в правоохранительных органах не комментировали. Вероятнее всего пострадавшие на обращались к стражам правопорядка. При этом, создатель и модератор одного из крымских Telegram-каналов подтвердил, что пострадавший прислал ему описание случившегося в личные сообщения. В последствии некоторые пользовали канала также отреагировали на опубликованное сообщение, подтверждая, что с ними происходили подобные ситуации.