Дорогу на Ай-Петри закроют в случае снегопада

Движение на участке дороги в районе подъёма на гору Ай-Петри ограничат в случае снегопада. Соответствующее решение приняла администрация Ялты в ходе очередного заседания штаба при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В зимнее время года автодорога Бахчисарай-Ялта нередко становится опасной для автомобилистов – высока вероятность снежных заносов и схода лавин. С началом снегопада предприятию «Крымавтодор» было поручено ограничить движение транспортных средств, за использованием полноприводных автомобилей повышенной проходимости, на участке длинною в 50-55 километров. Также будут установлены соответствующие дорожные знаки.