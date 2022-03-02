Дорогу Орловка-Полюшко в пригороде Севастополя отремонтируют к началу лета

В пригороде Севастополя начали ремонт автомобильной дороги Орловка-Полюшко. Протяжённость участка составляет чуть менее двух с половиной километров. Стоимость работ – более 28 миллионов рублей. В настоящее время подрядчик – компания «Веста» – снял верхний слой асфальтового покрытия и готовится обновить дорожное полотно.

В прошлом году специальная комиссия признала состояние автомобильной дороги Орловка-Полюшко неудовлетворительным. Здесь были многочисленный ямы и трещины. В этом году небольшой участок, ведущий на популярное у севастопольцев место отдыха «Вязовая роща», получит новое дорожное покрытие, а также тротуар для удобства пешеходов.

ВЛАДИМИР ДАВЫДЧЕНКО, директор ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя»: «Данная автомобильная дорога вошла в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2022 году. Мощность объекта составляет 2,3 км со стоимостью 28,7 млн рублей».

Подрядчик – компания «Веста» – уже приступил к ремонту. На объекте задействовано 20 единиц специальной дорожной техники и около 10 рабочих.

РУСЛАН ГИШ, заместитель директора по дорожному строительству ООО «Веста»: «На данный момент на 100% выполнены работы по фрезерованию существующего покрытия, снятию старого слоя. На 80% выполнены работы по устройству выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона. Сейчас в данный момент, сегодня ведутся работы по замене дорожной одежды в местах просадок. То есть снимается дорога с основанием со старым, с покрытием, основанием, щебнем. Укладывается новый щебень, будет укладываться, устраиваться новое покрытие».

Проектом предусмотрена замена бортовых камней и устройство нового тротуара. После укладки финального слоя покрытия в виде асфальтобетона рабочие нанесут дорожную разметку. Все работы, согласно госконтракту, должны быть выполнены в срок до 31 августа. Однако подрядчик обещает закончить ремонт к началу летнего сезона. Кроме этой дороги, в Севастополе ведётся ремонт ещё нескольких направлений.

ВЛАДИМИР ДАВЫДЧЕНКО, директор ГКУ «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя»: «На сегодняшний день ведутся работы – это Верхнесадовое-Симеренко, уже завершают работы. Дальше Симферополь-Бахчисарай-Севастополь тоже в районе Верхнесадового. Ведутся работы на улицах Горпищенко, Пьянзина, Парусная и Гвардейская».

Как рассказали в пресс-службе городского Правительства, всего в 2022 году по программе национального проекта «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут 51 дорогу, общая протяженность которых более 57 км.

Николай Кузнецов, Александр Устич, «Севинформбюро»