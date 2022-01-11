Дорожку к популярному крымскому водопаду перекрыли обвалившиеся валуны

Фото: Михаил Баевский (Походы по Крыму. Крымские маршруты. Туризм иных мест|Facebook)

Деревянную дорожку, ведущую популярному крымскому водопаду Су-Учхан и Красным пещерам, преградила груда метровых валунов. Несколько каменных глыб держатся «на честном слове» и могут обвалиться в любой момент. Об этом пишет новостной портал ForPost.

Представитель администрации спелеокомплекса Красных пещер рассказал: проблеме уже несколько недель, так как камни сделали дорожку сложно проходимой ещё после декабрьского снегопада с ураганом. При этом, упавшие деревья с тропы уже убрали. Однако разрушенная дорожка не должна сильно помешать осматривать природные красоты.

«Туристы, в основном, ходят по правому берегу (речки Кизилкобинка, вытекающей из пещеры — Прим.). А кто хочет погулять по лесу, идут там, где завал», — объяснил собеседник издания.

Приводить в порядок маршрут к водопаду и пещере будут сотрудники Министерства природы Республики Крым. В ведомстве пояснили, что их сотрудники уже выехали на место обвала, чтобы оценить масштаб работ, которые нужно сделать для восстановления тропы.