Дорожное строительство. Дренаж для аэродромов

Дренажная система для откачки воды

Обрешетка для дренажа – защитная часть дренажного канала, которая закрывает приямок для сбора грунтовых вод и атмосферных осадков. Как правило, дренажные каналы располагаются по периметру обслуживаемого объекта. Дренажная обрешетка устанавливается только на каналы открытого типа. Эти участки дренажа необходимы для сбора атмосферных осадков, а также для откачки жидкости из точек сбора.

Обрешетка для дренажа

Многие виды дренажных решеток представлены в виде трапов. То есть, это прочные и надежные конструкции, которые легко выдерживают вес человека и даже автомобильного транспорта. Подобные конструкции устанавливаются вдоль ворот, где часто скапливается дождевая вода, мешая проходу и проезду. Трапы создаются из металлопроката: трубы лежалые ГОСТ 8732, уголки, прутья, арматура и прочее-прочее.

Конструкция

Дренажная обрешетка состоит из следующих элементов:

Направляющие. Перемычки. Усиления.

Решетка создается таким образом, чтобы разместиться в канале вровень с поверхностью пола, то есть заподлицо. Дренаж для аэродромов и его канал обязательно должен содержать канавки по периметру.

Направляющие ложатся в канавки, после чего проводится монтаж перемычек. Данные конструкционные элементы навариваются либо поперек направляющих, либо наискось, под углом 45°. Если перемычки будут нагружаться колесами автомобильного транспорта, то лучше всего вместо перемычек использовать листовой металл с перфорацией. Для перфорации необходимо использовать отверстия крупного диаметра (15-20 мм), иначе отверстия быстро «замулятся» и забьются сором.

На роль направляющих можно купить уголок или даже трубы б/у ГОСТ 8732, лишь бы направляющие ложились в монтажную канавку дренажа по её размеру.

Создание домашнего дренажа

Если говорить о дренажных системах канализационного слива, которые используются в бытовых условиях, то защитная обрешетка создается с применением эффектного декора.

На роль направляющих и перемычек используется стальная полоска, которая оснащается декоративными накладками под древесину, мрамор или природный камень. Несмотря на используемые материалы, подобные конструкции не будут давать высокой нагрузки на основание, так как ширина домашнего дренажа редко когда составляет даже 100 мм.

Направляющие вырезаются в размер с монтажной каемкой канала. Элементы направляющих соединяются сваркой непосредственно в канаве. После этого желательно вкинуть усиление по центру конструкции. Это та же полоска стали, но варится она не на направляющие, а между. Затем поверх этой конструкции навариваются перемычки. Шаг перемычки должен быть не реже 15 мм. Затем обрешетка зачищается от окалины и оснащается декором.