Доставка авто из США: как происходит и сколько длится?

Классические автомобилей из США: экспорт и тюнинг, доставка в любую точку мира

Любой автомобиль, который импортируется в США, должен будет соответствовать различным стандартам выбросов, бампера и безопасности, прежде чем он станет легальным для использования. Вот несколько шагов, как импортировать классический автомобиль в США. Проверьте список одобренных NHTSA транспортных средств. Этот список даст вам представление о том, имеет ли ваш классический автомобиль право ввозить в США.

Уведомите об этом таможню

Перед отправкой классического автомобиля вашей мечты уведомите перевозчика или грузоотправителя о дате прибытия автомобиля, чтобы принять необходимые меры на таможне США. Очистка ходовой части требует, чтобы ходовая часть любого импортированного транспортного средства была очищена или промыта паром, чтобы предотвратить попадание почвы, насекомых и других посторонних предметов в почву США. Обратитесь к авторитетной автомойке или в салоне детализации для проведения процедуры.

Отправка транспортного средства

Отправьте транспортное средство и подготовьте такие документы, как оригинал коносамента, купчую и регистрацию старого транспортного средства. Эти документы необходимо предъявить таможне по прибытии автомобиля.

Предоставление документов и оплата пошлин

По прибытии предъявите документы на автомобиль вместе с формой EPA 3520-1 таможенной службе США и оплатите соответствующие пошлины / сборы, соответствующие транзакции. Ставки пошлины обычно основаны на 2,5% от покупной цены автомобиля. Другие правила и исключения могут отличаться. Служба таможенного и пограничного контроля США предоставит всю необходимую информацию, касающуюся обновлений, сборов и льгот в отношении импорта классического автомобиля в США.

Вы также должны убедиться, что вы освободили автомобиль от всех личных вещей до его отъезда. Если вы оставите что-нибудь внутри, существует высокий риск кражи, пока автомобиль находится в пути или стоит в доках. Большинство судоходных компаний откажутся от вашего автомобиля, если в нем есть личные вещи, а в противном случае вы можете столкнуться с серьезной платой со стороны таможни по прибытии автомобиля.

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