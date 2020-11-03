Доставка цветов Актау службой №1

Уже не одну сотню лет живые цветы являются прекрасным дополнением к любому подарку, да и в качестве самостоятельного презента они просто незаменимы, ведь получить огромный, красивый и ароматный букет будет приятно кому угодно. Однако для того, чтобы врученный сюрприз в красивой упаковке еще долго радовал глаз своего счастливого обладателя, необходимо правильно его доставить. Рекомендуем вам доставку цветов Актау тут https://atyrau.imperiacvetov.kz/.

Дело в том, что срезанные живые цветы могут сохранить свой презентабельный внешний вид лишь в течение нескольких часов, а после этого начнут быстро увядать, и восстановление их станет невозможным. Но следует знать, что некоторые воздействия внешних факторов могут значительно сократить срок жизни срезанного цветка. Так, на сильном солнцепеке или морозе растения могут погибнуть уже через двадцать-тридцать минут. Доставка цветов гарантирует, что будут соблюдены все необходимые условия для того, чтобы цветы как можно дольше сохранили свой первозданный вид.

Лучше всего, если цветы, выбранные для подарка, будут свежесрезанными. Если на улице тепло, то лучше всего поместить цветы в пакет с налитой в него водой, однако бутоны должны быть снаружи. Как вариант, подойдет и влажная тряпка, которой нужно плотно обернуть стебель. Важно, чтобы бутоны не поддавались физическому воздействию, ведь это может очень быстро их погубить. Оптимальный вариант – длинные узкие картонные коробки, в которых цветок будет в относительной безопасности. Для того, чтобы к цветам попадал свежий воздух, нужно сделать отверстия небольшого размера на коробке, нескольких штук будет достаточно. Если предстоит дальняя перевозка, то следует каждый пару часов опрыскивать бутоны и листья прохладной водой. В прохладную погоду, а особенно в сильный мороз, перевезти живые растения будет труднее, поэтому лучше всего выбирать цветочный магазин рядом с домом.

Если температура воздуха чуть ниже нуля, то будет вполне достаточно, если букет завернуть в целлофановую упаковку и в бумагу. А вот при морозах от пятнадцати градусов и ниже следует взять с собой плед и очень бережно обернуть букет прямо в магазине, чтобы не растерять драгоценное тепло. После того, как цветы с сильного мороза попали в теплое помещение, не следует распаковывать их сразу, они должны немного полежать.

Если живые цветы были доставлены быстро и при соблюдении необходимых условий, то они будут радовать своей яркостью и чудесным запахом в течение долгих дней.