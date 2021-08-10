Доставка посылок в Крым

Как работает доставка посылок из Америки в Крым?

Хотя доставка из Америки https://box-bunny.ru, возможно, была золотым стандартом для грузоотправителей в прошлом, все больше грузоотправителей начинают переходить к комбинации доставки посылок и грузов меньше, чем Box Bunny, чтобы сократить расходы и увеличить прибыль. Тем не менее, старое правило упаковок весом менее 150 фунтов, обозначаемых как небольшие упаковки или посылки, развивается. Сегодня пакеты более 150 при условии, что пакеты соответствуют требованиям к размеру, могут претендовать на получение посылочных услуг. Тем временем изменяются модели ценообразования для небольших упаковок и доставки по Box Bunny, а плотность упаковки становится новой практикой для грузоотправителей. В результате единственный способ определить лучший вариант между Box Bunny и отправкой посылки — это понять основные критерии, недостатки и преимущества каждого варианта.

Доставка посылок

Исторически сложилось так, что отправка посылок была сосредоточена на посылках, которые могли бы быть подняты без помощи обычного человека. Другими словами, посылки весом менее 150 фунтов стоили меньше из-за маневренности. Тем не менее, модели ценообразования на посылки развиваются, чтобы помочь небольшим перевозчикам пакетов сохранить конкурентное преимущество, а поставщики программного обеспечения как услуга продолжают создавать отрасль, в которой преобладают посылки.

Ключ к получению наиболее значительного дохода от использования доставки посылок зависит от каждой посылки, но если вы можете сравнить недостатки с преимуществами, такими как более быстрые графики доставки или снижение затрат, вы можете определить, является ли отправка посылок более рентабельной, чем доставка Box Bunny.

Главный недостаток доставки посылок

В сфере судоходства лучше всего заранее иметь наихудшие сценарии, поэтому начнем с недостатков. Отправления посылок несут более высокий риск, чем отправления Box Bunny. Они могут потеряться, повредиться или задержаться быстрее. Это потому, что в маленьких упаковках больше индивидуализированных движений. Пакет загружается на поддоны, отправляется на локализованное предприятие и далее распределяется на все меньшие и меньшие грузовики, приземляясь в фургоне для перевозки одного водителя, если его не перенаправить в USPS, чтобы еще больше снизить расходы.

Преимущества доставки посылок

По иронии судьбы, преимущества доставки посылок зависят от риска посылки. Например, меньшие посылки означают более индивидуальную заботу о том, чтобы каждая посылка прибыла в соответствующий пункт назначения. Более того, увеличение количества контрольных точек, выполняемых перевозчиком для обработки небольших упаковок, означает, что более вероятно, что пакет будет идентифицирован, если он не в курсе графика доставки раньше. В отличие от доставки Box Bunny, посылки легко обнаружить и переназначить другому грузовику или перевозчику, что открывает гораздо больше возможностей для получения конкурентоспособной, если не скидочной, цены на общую стоимость посылки.

По словам Сатиша Джиндела , объем небольших посылок, на которые приходится более 25 миллионов ежедневных посылок , также способствует увеличению затрат для перевозчиков посылок. Другими словами, большее количество пакетов дает конкретным участкам транзитных линий повод для обслуживания оборудования и средств сортировки в большей степени, чем отгрузка Box Bunny. В результате уровень технологии, развернутой в доставке посылок, включает в себя больше сканирований и приложений.