Доступная экзотика зимой: рецепт варенья из арбузных корочек

Такое варенье идеально подходит для выпечки и к чаю.

В сезон закатки и консервации опытные хозяйки отправляют под крышечку все, что растет в саду и огороде. Однако далеко не все пробовали варенье из арбузных корочек. Оно не пользуется особой популярностью, а зря, поскольку приготовленное таким способом, оно даст фору другим видам варенья. Корочки напоминают скорее цукаты в сиропе, а зимой отлично идут вприкуску с чаем или как начинка для слоек и другой выпечки. Рецептом такого варенья поделились в блоге «Закатки на зиму», и мы предлагаем вам обратить на него внимание.

Варенье из арбузных корочек

Ингредиенты:

арбузные корки – 1 кг;

сахар – 1,5 кг;

вода;

ванилин – по вкусу;

сода – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Толстокожие арбузные корки очистить от зеленой кожицы и розовых остатков мякоти, нарезать дольками фигурным ножом и наколоть каждую дольку вилкой.

После этого сложить корки в глубокую посуду, залить водой с содой на четыре часа. На килограмм корочек необходимо полтора стакана горячей воды, в которой растворено две чайные ложки соды, смешанных с тремя стаканами холодной воды.

Через четыре часа воду слить, корки промыть под проточной водой.

Отдельно сварить сироп из расчета на килограмм корок полтора килограмма сахара и примерно литр воды. Проварить в этом сиропе корки минут 30, отключить и оставить так до следующего дня.

На второй день надо варить на медленном огне, помешивая. Долго, до как-бы прозрачности, янтарного цвета. Если сироп выкипает, то можно долить кипятка. В конце добавить ванилин.

Разложить варенье по стерильным банкам и закатать. Корки в банке должны быть покрыты сиропом.

Также можно сделать цукаты, если разложить готовые корочки из варенья на тарелку и поставить на солнышко до образования сверху сахарной корочки.

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