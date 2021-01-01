Доступная среда, фигуры древних животных. Пещеру «Таврида» откроют в 2021-м

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 52. АиФ-Крым №52 23/12/2020

Два года назад строители трассы «Таврида» неожиданно для себя обнаружили новую достопримечательность Крыма. Карстовый колодец, куда «провалился» бур, оказался частью огромной пещеры. Когда её смогут увидеть туристы, узнавал «АиФ-Крым».

Пещерная гиена прибыла

Открытие получилось не только геологическое, но и палеонтологическое: в пещере оказалось огромное количество костей древних животных. Здесь представлена фауна Крыма давностью от 80-100 тысяч до 1,6 миллиона лет. Мастодонты, жираф, носорог, дикобразы, медведи, саблезубая кошка, верблюд, страусы, и многие другие животные теперь стали частью палеонтологической коллекции. Планы учёных на пещеру огромные. И некоторые из них уже начали воплощаться.

В пещеру «Таврида» в Крыму привезли первые фигуры ископаемых животных Недавно в Крым прибыла первая партия фигур древних животных в натуральную величину. Это для того, чтобы туристы могли посмотреть не только на останки в палеонтологическом музее, но и на то, как эти звери выглядели когда-то. Фигуры, как пояснил ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев, будут размещены на поверхности, над пещерой. Прибыли пока бизон с телёнком, семья лошадей из трёх особей, саблезубый тигрёнок, пещерная гиена и две антилопы. А до конца года из Санкт-Петербурга привезут ещё 11 фигур слонов, носорогов, саблезубых тигров и пещерного медведя.