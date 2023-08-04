Рецепты Доступный вариант из сезонных продуктов: летний легкий бульон По Admin - 4 августа, 2023 0 40 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Овощной бульон отлично подходит как суп и основа для многих блюд. Его очень просто и легко готовить, поэтому популярность не вызывает удивления. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Овощной бульон – это когда вкусно, просто, а есть сможет даже ребенок. Этот душистый бульон может стать основой для большого количества блюд. К слову Отдых без излишней мороки: аппетитная курочка с овощами Рецепт летнего бульона Время: 1 час 20 минут Порций: 6 Легкий бульон / Фото Fajne gotowanie Ингредиенты: – 2 моркови; – 160 грамм корня петрушки; – пол пучка петрушки; – 120 грамм корня сельдерея; – 140 грамм лука-порея; – 1 луковица; – 15 миллилитров оливкового масла; – специи по вкусу: соль, перец, паприка сладкая, куркума, перец душистый, лавровый лист, молотый имбирь. Приготовление: Овощи помойте, очистите и нашинкуйте. В кастрюлю положите овощи и специи (примерные пропорции на 2 литра воды: 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца, по 1 чайной ложке куркумы, имбиря, перца, сладкого и острого перца и соли). Залейте в кастрюлю воду. Варите на медленном огне около часа. Узнайте, как приготовить идеальные вареники, которые точно не развалятся. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вареные или жареные: как лучше приготовить креветки к пивуТри холодных супа на лето – пальчики оближетеУкраинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьТакой пирог всегда выручает. Трачу всего 15 минут на тесто и начинкуЗакрываем сезон клубники – рецепт домашней выпечки к чаю