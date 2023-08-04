Доступный вариант из сезонных продуктов: летний легкий бульон

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Овощной бульон отлично подходит как суп и основа для многих блюд. Его очень просто и легко готовить, поэтому популярность не вызывает удивления.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Овощной бульон – это когда вкусно, просто, а есть сможет даже ребенок. Этот душистый бульон может стать основой для большого количества блюд.

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Рецепт летнего бульона

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 6

Легкий бульон / Фото Fajne gotowanie

Ингредиенты:
– 2 моркови;
– 160 грамм корня петрушки;
– пол пучка петрушки;
– 120 грамм корня сельдерея;
– 140 грамм лука-порея;
– 1 луковица;
– 15 миллилитров оливкового масла;
– специи по вкусу: соль, перец, паприка сладкая, куркума, перец душистый, лавровый лист, молотый имбирь.

Приготовление:

  • Овощи помойте, очистите и нашинкуйте.
  • В кастрюлю положите овощи и специи (примерные пропорции на 2 литра воды: 3 лавровых листа, 5 зерен душистого перца, по 1 чайной ложке куркумы, имбиря, перца, сладкого и острого перца и соли).
  • Залейте в кастрюлю воду.
  • Варите на медленном огне около часа.

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