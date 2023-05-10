Драники из кабачков – это вкусное и полезное кушанье, с готовкой которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Это блюдо является прекрасной альтернативой классическим драникам, приготовленным из тертого картофеля. Измельченные кабачки с различными добавками принято подавать к столу в горячем виде, прямиком со сковороды, а также дополнив большим количеством жирной охлажденной сметаны – вкусно настолько, что остановиться невозможно!

Очень вкусные драники из кабачков на сковороде

Очень вкусные драники из кабачков на сковороде готовятся точно так же, как и драники из картофеля. Для готовки нам потребуется терка с крупными отверстиями и проверенная сковородка, к которой не будет прилипать состав. К столу блюдо можно подавать, как холодным, так и горячим.

Ингредиенты –+2 порц.

Кабачок 150 гр.

Картофель 150 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Чеснок 7 гр.

Перец чёрный молотый 1 щепотка

Мука 30 гр.

Соль по вкусу

Масло подсолнечное для жарки

Шаги 30 мин.

Как приготовить вкусные драники из кабачков на сковороде? Первым делом подготавливаем необходимый продуктовый набор. Очищаем овощи, вооружаемся бурачной теркой и измельчаем картофель и кабачок. Зубчик чеснока пропускаем через пресс. Выкладываем компоненты в миску с высокими бортиками, вбиваем яйцо и подсыпаем муку вместе с солью и молотым перцем. Состав тщательно перемешиваем и при необходимости сливаем выделившийся сок. В сковородке раскаляем подсолнечное масло и ложкой выкладываем «тесто», обжариваем полуфабрикаты по 4 минуты с каждой стороны. Драники перекладываем на противень, устеленный пергаментом, и убираем в духовку на 8-10 минут до образования румяной корочки. Сервируем кушанье, по желанию дополнив свежей зеленью. Приятного аппетита!

Драники из кабачков и картофеля на сковороде

Драники из кабачков и картофеля на сковороде – это безумно вкусное блюдо, которое готовится за считанные минуты и покоряет своим приятным ароматом и необычной текстурой. Если ранее вы никогда не готовили драники в таком исполнении, то обязательно попробуйте!

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Яйца – 1 шт.

Картошка – 150 гр.

Кабачки – 150 гр.

Мука – 1,5 ст.л.

Укроп – 15 гр.

Соль – 2 гр.

Паприка сладка молотая – 4 гр.

Чеснок гранулированный – 4 гр.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Удаляем кожуру с картофеля, ополаскиваем и трем на терке с мелкими отверстиями. Стружку отжимаем от лишней жидкости и выкладываем в емкость, удобную для вымешивания.

Шаг 2. Аналогично поступаем с кабачком, овощ отправляем к картошке.

Шаг 3. Овощи дополняем одним куриным яйцом.

Шаг 4. К составу подсыпаем муку и приправы, включая соль.

Шаг 5. Добавляем мелко нашинкованную зелень и хорошенько перемешиваем до однородности.

Шаг 6. Наливаем растительное масло в сковородку и разогреваем, ложкой выкладываем массу и обжариваем на умеренном пламени до образования характерной корочки.

Шаг 7. Ароматные драники подаем к столу со сметаной и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Кабачковые драники с чесноком

Кабачковые драники с чесноком влюбляют в себя еще в процессе жарки, потому как их яркий и насыщенный аромат заполнит все ваше жилище еще до того момента, когда кушанье будет готово к употреблению. В рецепте используются исключительно простые и доступные ингредиенты.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 300 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Яйца – 1 шт.

Мука – 5 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Майоран сушеный – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Молодой кабачок натираем на терке с крупными отверстиями, отжимаем от сока.

Шаг 2. Овощную стружку дополняем измельченным чесноком и яйцом – вымешиваем.

Шаг 3. Сдабриваем специями и еще раз перемешиваем.

Шаг 4. Вводим пшеничную муку и заготовка готова.

Шаг 5. При помощи столовой ложки перекладываем массу на раскаленное подсолнечное масло и жарим до золотистости с двух сторон.

Шаг 6. Драники промакиваем бумажными полотенцами, чтобы удалить лишний жир. Укладываем стопкой для сохранения тепла и подаем. Приятного аппетита!

Драники из кабачков в духовке

Драники из кабачков в духовке – это легкое, но в то же время сытное блюдо, которое прекрасно подходит для позднего ужина, ибо содержит в себе всего лишь 93 калории на 100 грамм. Побалуйте себя аппетитными драниками, дополнив их охлажденной сметаной и зеленью.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 шт.

Яйца – 1 шт.

Мука – 2 ст.л.

Чеснок – 2 зуб.

Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем компоненты.

Шаг 2. Ополаскиваем кабачок и измельчаем на бурачной терке, отжимая излишки сока.

Шаг 3. Вбиваем яйцо.

Шаг 4. Высыпаем муку, а также соль, молотую паприку и черный перец.

Шаг 5. Следом отправляем чеснок, пропущенный через пресс.

Шаг 6. Состав перемешиваем до равномерного распределения специй.

Шаг 7. Пекарскую бумагу промазываем тонким слоем растительного масла и ложкой выкладываем тесто, придавая полуфабрикатам желаемую форму. Готовим при 180 градусах 12-15 минут, затем переворачиваем и засекаем еще 5-7 минут.

Шаг 8. Горячее кушанье сервируем и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Постные драники из кабачков без яиц

Постные драники из кабачков без яиц – это не только очень вкусно, но еще и полезно, так как в состав блюда входят исключительно натуральные ингредиенты, например, такие как зелень, овощи и различные специи, которые делают вкус гармоничнее, а аромат ярче.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Кабачки – 1 кг.

Мука – 70-100 гр.

Крахмал кукурузный – 2-3 ст.л.

Чеснок – 3 зуб.

Лимон (цедра) – 1 шт.

Лук зеленый – 1 пучок.

Смесь итальянских трав – 1 ч.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Разрыхлитель теста – ¼ ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кабачки трем на средней терке и выкладываем в глубокую миску, перемешиваем с чайной ложкой соли и даем постоять около получаса при комнатной температуре.

Шаг 2. Не теряя времени, мелко шинкуем перья зеленого лука и очищенные зубцы чеснока. Снимаем цедру с лимона.

Шаг 3. Старательно отжимаем кабачковую стружку от сока.

Шаг 4. Подготовленные компоненты отправляем к кабачку, также посыпаем перцем и травами – мешаем.

Шаг 5. Высыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем и крахмал – тщательно перемешиваем и при необходимости досаливаем.

Шаг 6. Смачиваем ладони в воде и формуем драники.

Шаг 7. Готовим заготовки на раскаленном масле на протяжении 4-5 минут с каждой стороны.

Шаг 8. Складываем оладьи на бумажные полотенца, чтобы бумага впитала лишнее масло.

Шаг 9. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!

ПП диетические драники из кабачков

ПП диетические драники из кабачков готовятся с добавлением овсяных хлопьев, за счет чего получаются достаточно питательными и сытными, несмотря на низкую калорийность и «правильный» состав. Такое блюдо подойдет для тех, кто внимательно следит за питанием и фигурой.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Кабачки – 300 гр.

Йогурт – 30 гр.

Яйца – 1 шт.

Хлопья овсяные – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Чеснок – 1 зуб.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 1 ч.л.

Паприка сладкая молотая – 2 гр.

Укроп – 5 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополаскиваем и обсушиваем основной ингредиент, срезаем хвостик и место крепления плодоножки. Измельчаем на терке с самыми мелкими отверстиями, отжимаем сок.

Шаг 2. Овощную массу сдабриваем яйцом и натуральным йогуртом без добавок.

Шаг 3. Состав дополняем измельченным чесноком и мелкорубленым укропом.

Шаг 4. Высыпаем в смесь овсянку, а также молотый перец и соль.

Шаг 5. Ингредиенты перемешиваем и настаиваем около 5-7 минут.

Шаг 6. Раскаляем растительное масло и жарим драники с двух сторон по 3-4 минуты.

Шаг 7. Горячее блюдо выкладываем на сервировочное блюдо и подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!

Драники из кабачков с сыром

Драники из кабачков с сыром приятно удивят вас своей аппетитной корочкой золотистых оттенков и невероятно нежной мякотью, которая в буквальном смысле тает во рту. Для готовки потребуются лишь те продукты, которые зачастую имеются на полке холодильной камеры.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Кабачок – 250-300 гр.

Яйца – 2 шт.

Сыр твердых сортов – 100-150 гр.

Мука – 2-3 ст.л.

Укроп – 3 веточки.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С кабачка счищаем кожицу и вырезаем семенную коробочку, мякоть трем на бурачной терке. Стружку подсаливаем и перемешиваем, даем постоять пару минут, сливаем жидкость.

Шаг 2. В овощную массу вбиваем яйца, добавляем рубленую зелень.

Шаг 3. Состав перемешиваем, натираем сыр.

Шаг 4. Посыпаем тесто молотым перцем и еще раз хорошенько вымешиваем.

Шаг 5. Раскаляем растительное масло и при помощи столовой ложки выкладываем оладьи.

Шаг 6. Подрумяниваем и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Шаг 7. Промакиваем салфетками и подаем. Приятного аппетита!

Драники из кабачков с фаршем

Драники из кабачков с фаршем – это сытное и очень ароматное кушанье, которое поможет вам за минимальный отрезок времени накормить большую семью. Для упрощения процесса рекомендуется использование не ручной терки, а например, кухонного комбайна.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Кабачок – 600 гр.

Фарш – 400 гр.

Чеснок – 2 зуб.

Мука – 50 гр.

Яйца – 1 шт.

Масло растительное – 50 мл.

Петрушка – 5-7 веточек.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В чашу кухонного комбайна помещаем мякоть кабачка, очищенный чеснок и промытую зелень.

Шаг 2. Добавляем фарш, яйца, муку и приправы.

Шаг 3. Компоненты интенсивно перебиваем до однородной консистенции.

Шаг 4. Выкладываем массу ложкой на сковородку с разогретым растительным маслом и готовим с двух сторон до аппетитной корочки.

Шаг 5. Промакиваем лишний жир бумажными полотенцами и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Драники из кабачков с манкой вместо муки

Драники из кабачков с манкой вместо муки имеют нежную и пористую текстуру, перед которой невозможно устоять даже тем, кто не проявляет особой «любви» к кабачкам. Однако если в этом году урожай превзошел все ожидания, то обязательно обратите внимание на этот рецепт!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Кабачки – 300 гр.

Крупа манная – 3 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Соль – 1 щепотка.

Лук зеленый – по вкусу.

Масло растительное – 4 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Натертый кабачок солим и разминаем руками, оставляем на 10 минут.

Шаг 2. По истечении времени, отжимаем стружку.

Шаг 3. К овощной массе вбиваем одно куриное яйцо.

Шаг 4. Дополняем рублеными перьями зеленого лука.

Шаг 5. Высыпаем нужное количество манной крупы.

Шаг 6. Составляющие перемешиваем и настаиваем 10 минут, дабы манка набухла.

Шаг 7. Ложкой выкладываем оладьи на раскаленное масло и жарим на медленном пламени от 3 до 5 минут с каждой стороны.

Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от процесса, но и от результата!

Кабачковые драники с луком

Кабачковые драники с луком и чесноком – это безумно ароматное кушанье, которое идеально подходит для полезного и сытного семейного обеда. Зелень идеально сочетается с измельченными кабачками, обжаренными до румяной и хрустящей корочки – пальчики оближешь!

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Кабачки средние – 3 шт.

Лук зеленый (измельченный) – ¼ ст.

Чеснок – 1 зуб.

Яйца – 1 шт.

Мука – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – ¾ ч.л.

Перец черный молотый – ¼ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску натираем промытый кабачок, промакиваем стружку салфетками, избавляясь от лишней влаги.

Шаг 2. Дополняем овощную смесь измельченным чесноком и зеленью, мукой, солью и молотым перцем.

Шаг 3. Хорошенько перемешиваем.

Шаг 4. На горячее растительное масло выкладываем по столовой ложке теста, придавая драникам желаемую форму.

Шаг 5. Через 3 минуты переворачиваем и доводим до готовности на умеренном пламени.

Шаг 6. Укладываем кушанье на тарелку и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!