Драники из кабачков – это вкусное и полезное кушанье, с готовкой которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни. Это блюдо является прекрасной альтернативой классическим драникам, приготовленным из тертого картофеля. Измельченные кабачки с различными добавками принято подавать к столу в горячем виде, прямиком со сковороды, а также дополнив большим количеством жирной охлажденной сметаны – вкусно настолько, что остановиться невозможно!
Очень вкусные драники из кабачков на сковороде
Очень вкусные драники из кабачков на сковороде готовятся точно так же, как и драники из картофеля. Для готовки нам потребуется терка с крупными отверстиями и проверенная сковородка, к которой не будет прилипать состав. К столу блюдо можно подавать, как холодным, так и горячим.
Ингредиенты –+2 порц.
- Кабачок 150 гр.
- Картофель 150 гр.
- Яйцо куриное 1 шт.
- Чеснок 7 гр.
- Перец чёрный молотый 1 щепотка
- Мука 30 гр.
- Соль по вкусу
- Масло подсолнечное для жарки
Шаги 30 мин.
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Как приготовить вкусные драники из кабачков на сковороде? Первым делом подготавливаем необходимый продуктовый набор.
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Очищаем овощи, вооружаемся бурачной теркой и измельчаем картофель и кабачок. Зубчик чеснока пропускаем через пресс.
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Выкладываем компоненты в миску с высокими бортиками, вбиваем яйцо и подсыпаем муку вместе с солью и молотым перцем. Состав тщательно перемешиваем и при необходимости сливаем выделившийся сок.
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В сковородке раскаляем подсолнечное масло и ложкой выкладываем «тесто», обжариваем полуфабрикаты по 4 минуты с каждой стороны.
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Драники перекладываем на противень, устеленный пергаментом, и убираем в духовку на 8-10 минут до образования румяной корочки.
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Сервируем кушанье, по желанию дополнив свежей зеленью. Приятного аппетита!
Драники из кабачков и картофеля на сковороде
Драники из кабачков и картофеля на сковороде – это безумно вкусное блюдо, которое готовится за считанные минуты и покоряет своим приятным ароматом и необычной текстурой. Если ранее вы никогда не готовили драники в таком исполнении, то обязательно попробуйте!
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Яйца – 1 шт.
- Картошка – 150 гр.
- Кабачки – 150 гр.
- Мука – 1,5 ст.л.
- Укроп – 15 гр.
- Соль – 2 гр.
- Паприка сладка молотая – 4 гр.
- Чеснок гранулированный – 4 гр.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Удаляем кожуру с картофеля, ополаскиваем и трем на терке с мелкими отверстиями. Стружку отжимаем от лишней жидкости и выкладываем в емкость, удобную для вымешивания.
Шаг 2. Аналогично поступаем с кабачком, овощ отправляем к картошке.
Шаг 3. Овощи дополняем одним куриным яйцом.
Шаг 4. К составу подсыпаем муку и приправы, включая соль.
Шаг 5. Добавляем мелко нашинкованную зелень и хорошенько перемешиваем до однородности.
Шаг 6. Наливаем растительное масло в сковородку и разогреваем, ложкой выкладываем массу и обжариваем на умеренном пламени до образования характерной корочки.
Шаг 7. Ароматные драники подаем к столу со сметаной и наслаждаемся. Приятного аппетита!
Кабачковые драники с чесноком
Кабачковые драники с чесноком влюбляют в себя еще в процессе жарки, потому как их яркий и насыщенный аромат заполнит все ваше жилище еще до того момента, когда кушанье будет готово к употреблению. В рецепте используются исключительно простые и доступные ингредиенты.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Кабачок – 300 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 5 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Майоран сушеный – 1 ч.л.
- Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Паприка сладкая молотая – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Молодой кабачок натираем на терке с крупными отверстиями, отжимаем от сока.
Шаг 2. Овощную стружку дополняем измельченным чесноком и яйцом – вымешиваем.
Шаг 3. Сдабриваем специями и еще раз перемешиваем.
Шаг 4. Вводим пшеничную муку и заготовка готова.
Шаг 5. При помощи столовой ложки перекладываем массу на раскаленное подсолнечное масло и жарим до золотистости с двух сторон.
Шаг 6. Драники промакиваем бумажными полотенцами, чтобы удалить лишний жир. Укладываем стопкой для сохранения тепла и подаем. Приятного аппетита!
Драники из кабачков в духовке
Драники из кабачков в духовке – это легкое, но в то же время сытное блюдо, которое прекрасно подходит для позднего ужина, ибо содержит в себе всего лишь 93 калории на 100 грамм. Побалуйте себя аппетитными драниками, дополнив их охлажденной сметаной и зеленью.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 шт.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 2 ст.л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Паприка сладкая молотая – ½ ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для ускорения процесса и собственного удобства, подготавливаем компоненты.
Шаг 2. Ополаскиваем кабачок и измельчаем на бурачной терке, отжимая излишки сока.
Шаг 3. Вбиваем яйцо.
Шаг 4. Высыпаем муку, а также соль, молотую паприку и черный перец.
Шаг 5. Следом отправляем чеснок, пропущенный через пресс.
Шаг 6. Состав перемешиваем до равномерного распределения специй.
Шаг 7. Пекарскую бумагу промазываем тонким слоем растительного масла и ложкой выкладываем тесто, придавая полуфабрикатам желаемую форму. Готовим при 180 градусах 12-15 минут, затем переворачиваем и засекаем еще 5-7 минут.
Шаг 8. Горячее кушанье сервируем и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!
Постные драники из кабачков без яиц
Постные драники из кабачков без яиц – это не только очень вкусно, но еще и полезно, так как в состав блюда входят исключительно натуральные ингредиенты, например, такие как зелень, овощи и различные специи, которые делают вкус гармоничнее, а аромат ярче.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15-20 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Кабачки – 1 кг.
- Мука – 70-100 гр.
- Крахмал кукурузный – 2-3 ст.л.
- Чеснок – 3 зуб.
- Лимон (цедра) – 1 шт.
- Лук зеленый – 1 пучок.
- Смесь итальянских трав – 1 ч.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Разрыхлитель теста – ¼ ч.л.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Кабачки трем на средней терке и выкладываем в глубокую миску, перемешиваем с чайной ложкой соли и даем постоять около получаса при комнатной температуре.
Шаг 2. Не теряя времени, мелко шинкуем перья зеленого лука и очищенные зубцы чеснока. Снимаем цедру с лимона.
Шаг 3. Старательно отжимаем кабачковую стружку от сока.
Шаг 4. Подготовленные компоненты отправляем к кабачку, также посыпаем перцем и травами – мешаем.
Шаг 5. Высыпаем просеянную муку, смешанную с разрыхлителем и крахмал – тщательно перемешиваем и при необходимости досаливаем.
Шаг 6. Смачиваем ладони в воде и формуем драники.
Шаг 7. Готовим заготовки на раскаленном масле на протяжении 4-5 минут с каждой стороны.
Шаг 8. Складываем оладьи на бумажные полотенца, чтобы бумага впитала лишнее масло.
Шаг 9. Сервируем и подаем. Приятного аппетита!
ПП диетические драники из кабачков
ПП диетические драники из кабачков готовятся с добавлением овсяных хлопьев, за счет чего получаются достаточно питательными и сытными, несмотря на низкую калорийность и «правильный» состав. Такое блюдо подойдет для тех, кто внимательно следит за питанием и фигурой.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Кабачки – 300 гр.
- Йогурт – 30 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Хлопья овсяные – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Чеснок – 1 зуб.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Масло растительное – 1 ч.л.
- Паприка сладкая молотая – 2 гр.
- Укроп – 5 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Ополаскиваем и обсушиваем основной ингредиент, срезаем хвостик и место крепления плодоножки. Измельчаем на терке с самыми мелкими отверстиями, отжимаем сок.
Шаг 2. Овощную массу сдабриваем яйцом и натуральным йогуртом без добавок.
Шаг 3. Состав дополняем измельченным чесноком и мелкорубленым укропом.
Шаг 4. Высыпаем в смесь овсянку, а также молотый перец и соль.
Шаг 5. Ингредиенты перемешиваем и настаиваем около 5-7 минут.
Шаг 6. Раскаляем растительное масло и жарим драники с двух сторон по 3-4 минуты.
Шаг 7. Горячее блюдо выкладываем на сервировочное блюдо и подаем к столу на радость семье. Приятного аппетита!
Драники из кабачков с сыром
Драники из кабачков с сыром приятно удивят вас своей аппетитной корочкой золотистых оттенков и невероятно нежной мякотью, которая в буквальном смысле тает во рту. Для готовки потребуются лишь те продукты, которые зачастую имеются на полке холодильной камеры.
Время готовки – 20 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Кабачок – 250-300 гр.
- Яйца – 2 шт.
- Сыр твердых сортов – 100-150 гр.
- Мука – 2-3 ст.л.
- Укроп – 3 веточки.
- Масло подсолнечное – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. С кабачка счищаем кожицу и вырезаем семенную коробочку, мякоть трем на бурачной терке. Стружку подсаливаем и перемешиваем, даем постоять пару минут, сливаем жидкость.
Шаг 2. В овощную массу вбиваем яйца, добавляем рубленую зелень.
Шаг 3. Состав перемешиваем, натираем сыр.
Шаг 4. Посыпаем тесто молотым перцем и еще раз хорошенько вымешиваем.
Шаг 5. Раскаляем растительное масло и при помощи столовой ложки выкладываем оладьи.
Шаг 6. Подрумяниваем и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
Шаг 7. Промакиваем салфетками и подаем. Приятного аппетита!
Драники из кабачков с фаршем
Драники из кабачков с фаршем – это сытное и очень ароматное кушанье, которое поможет вам за минимальный отрезок времени накормить большую семью. Для упрощения процесса рекомендуется использование не ручной терки, а например, кухонного комбайна.
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 4-5.
Ингредиенты:
- Кабачок – 600 гр.
- Фарш – 400 гр.
- Чеснок – 2 зуб.
- Мука – 50 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Масло растительное – 50 мл.
- Петрушка – 5-7 веточек.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В чашу кухонного комбайна помещаем мякоть кабачка, очищенный чеснок и промытую зелень.
Шаг 2. Добавляем фарш, яйца, муку и приправы.
Шаг 3. Компоненты интенсивно перебиваем до однородной консистенции.
Шаг 4. Выкладываем массу ложкой на сковородку с разогретым растительным маслом и готовим с двух сторон до аппетитной корочки.
Шаг 5. Промакиваем лишний жир бумажными полотенцами и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Драники из кабачков с манкой вместо муки
Драники из кабачков с манкой вместо муки имеют нежную и пористую текстуру, перед которой невозможно устоять даже тем, кто не проявляет особой «любви» к кабачкам. Однако если в этом году урожай превзошел все ожидания, то обязательно обратите внимание на этот рецепт!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 10 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Кабачки – 300 гр.
- Крупа манная – 3 ст.л.
- Яйца – 1 шт.
- Соль – 1 щепотка.
- Лук зеленый – по вкусу.
- Масло растительное – 4 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Натертый кабачок солим и разминаем руками, оставляем на 10 минут.
Шаг 2. По истечении времени, отжимаем стружку.
Шаг 3. К овощной массе вбиваем одно куриное яйцо.
Шаг 4. Дополняем рублеными перьями зеленого лука.
Шаг 5. Высыпаем нужное количество манной крупы.
Шаг 6. Составляющие перемешиваем и настаиваем 10 минут, дабы манка набухла.
Шаг 7. Ложкой выкладываем оладьи на раскаленное масло и жарим на медленном пламени от 3 до 5 минут с каждой стороны.
Шаг 8. Готовьте и получайте удовольствие не только от процесса, но и от результата!
Кабачковые драники с луком
Кабачковые драники с луком и чесноком – это безумно ароматное кушанье, которое идеально подходит для полезного и сытного семейного обеда. Зелень идеально сочетается с измельченными кабачками, обжаренными до румяной и хрустящей корочки – пальчики оближешь!
Время готовки – 30 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Кабачки средние – 3 шт.
- Лук зеленый (измельченный) – ¼ ст.
- Чеснок – 1 зуб.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 3 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Соль – ¾ ч.л.
- Перец черный молотый – ¼ ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. В глубокую миску натираем промытый кабачок, промакиваем стружку салфетками, избавляясь от лишней влаги.
Шаг 2. Дополняем овощную смесь измельченным чесноком и зеленью, мукой, солью и молотым перцем.
Шаг 3. Хорошенько перемешиваем.
Шаг 4. На горячее растительное масло выкладываем по столовой ложке теста, придавая драникам желаемую форму.
Шаг 5. Через 3 минуты переворачиваем и доводим до готовности на умеренном пламени.
Шаг 6. Укладываем кушанье на тарелку и приступаем к дегустации. Приятного аппетита!