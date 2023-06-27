В последнее время такое незамысловатое блюдо, как драники, я готовлю, опираясь на этот необычный рецепт. Драники по-французски с сыром и помидорами получаются невероятно аппетитными и сытными, вкусными и ароматными. Моим детям они так полюбились, что, кажется, мы не променяем их ни на какие другие. Уж поверьте, классические драники в сравнении с ними проигрывают в разы!

На праздничный стол я часто подаю такое блюдо вместо банальной вареной картошки. Да и гости от вида моих румяных драников с помидором и сыром приходят в восторг. Таким образом, из абсолютно простых и недорогих продуктов можно сотворить сытный обед или шикарную закуску для застолья.

Как готовить драники по-французски с сыром и помидорами

Этот рецепт хорош тем, что дает базовое понимание обращения с картофелем. Начинку вы можете выбирать по своему вкусу. К примеру, добавить туда грибы, чеснок или ветчину. Можете заменить твердый сыр на сулугуни или моцареллу. Неизменным остается только яйцо и мука в составе самих драников. Акценты же в этом блюде полностью в ваших руках!

Ингредиенты

Картофель4 шт. Лук1 шт. Яйцо1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый)1 щеп. Пшеничная мука2 ст. л. Помидор1 шт. Твердый сыр150 г Зеленый лук1 пуч.

Приготовление

Картофель очистите и измельчите на крупных резцах терки. Залейте овощ водой и дайте настояться 5–10 минут. В это время натрите или нарежьте небольшими кубиками луковицу. При помощи ложки достаньте картофель из воды, кропотливо отжав от воды. Соедините картофельную заготовку с луком, черным молотым перцем, солью, яйцом и мукой, тщательно перемешайте. На сковороде разогрейте масло, выложите на поверхность по столовой ложке картофельной массы. Пока драники обжариваются под крышкой, измельчите сыр, нарежьте тонкими кольцами помидор. Зеленый лук мелко нашинкуйте. На обжаренную сторону драников выложите щепотку сыра, по кружочку помидора. Также на помидор положите немного зеленого лука. В конце посыпьте всё это измельченным сыром. Накройте блюдо крышкой и ждите, пока сыр не расплавится. Подавайте теплыми!

После приготовления драники по-французски посыпьте паприкой, укропом или другими специями. Выходит необыкновенно вкусное и нарядное блюдо, которое не зазорно подать даже самым привередливым гостям. Уверена, что даже в ресторанах вы не встречали подобной подачи этого блюда. Если вы, так же как и я, любите картофель, предлагаю узнать, чем полезен картофельный сок.