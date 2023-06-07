Оказывается, для приготовления вкусных и необычных дерунов можно использовать не только мясную начинку. Золотистые драники с грибами на сковороде имеют еще более интересный вкус. Всё благодаря сочной начинке в виде обжаренных шампиньонов с луком.

Как видите, не фаршем единым! Наполните деруны грибами, добавьте немного твердого сыра, который начнет плавиться в процессе, — и идеальное блюдо для встречи дорогих сердцу гостей готово.

Как правильно приготовить драники с грибами на сковороде

Для того чтобы у вас получилась идеальная начинка, обжарьте шампиньоны, следуя нашим рекомендациям. Обязательно дождитесь, пока испарится вся влага, выделившаяся из грибов, и только затем добавляйте в сковороду репчатый лук. Не спешите с этим процессом.

Ингредиенты

Картофель1 кг Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Шампиньоны300 г Лук2 шт. Твердый сыр150 г Яйцо2 шт. Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Мелко нарезаем шампиньоны. Отправляем их на сухую сковороду. Держим грибы на огне в течение 3–4 минут до полного испарения влаги. Добавляем к ним подсолнечное масло. Обжариваем их еще минуту. Очищаем репчатый лук. Очень мелко нарезаем одну луковицу. Добавляем ее, соль и черный перец к шампиньонам. Хорошенько всё перемешиваем. Обжариваем начинку до золотистости лука. Выкладываем грибы на бумажное полотенце, которое впитает в себя лишний жир.Очищаем картофель от кожуры. Натираем его и оставшуюся луковицу на крупной терке. Соединяем овощи. Вбиваем к ним яйца. Солим и перчим. Тщательно перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. На разогретую сковороду с подсолнечным маслом выкладываем по 1 ст. л. картофельной массы (тонким слоем). В центр каждого драника помещаем по 1 ч. л. грибной начинки.Натираем на мелкой терке твердый сыр. Присыпаем им начинку из шампиньонов. Затем сверху выкладываем еще один тонкий слой картофеля, формируя драник. Обжариваем деруны с двух сторон до золотистости. Выкладываем их на бумажное полотенце. Готово!

До чего же ароматными получаются картофельные драники с сочной начинкой из шампиньонов! Подавайте их, как и классические деруны, со сметаной. Лучшего дополнения к такому блюду просто не найти. Приятного аппетита!