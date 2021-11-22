Дрель для дома: какую выбрать?

Дрель — это один из тех инструментов, которые пригодятся в каждом домохозяйстве. С его помощью можно сверлить различные отверстия. Если вы дрель, то можете собирать мебель. Поэтому выясним, который дрель подходит для домашнего использования.

Прежде чем покупать дрель купить, стоит учесть следующие четыре технические параметры. Они определят ваши потребности и минимизируют приобретение ненужного инструмента.

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Домашний дрель: ударный или безударный

Прежде всего попробуйте ответить на вопрос, с какими материалами вы собираетесь работать дома?

Безударный дрель является очевидным выбором для таких материалов, как:

дерево;

метал;

пластик.

К его достоинствам, кроме универсального использования, можно отнести компактную конструкцию (небольшой вес) и удобную эксплуатацию. Стоит знать, что он не предназначен для непрерывной работы при больших нагрузках.

С другой стороны, выберите ударная дрель если вы планируете более тяжелую работу с твердыми материалами, такими как:

бетон;

кладка;

керамогранит;

керамическая плитка;

мрамор;

гранит.

Используя такой дрель, можно работать со сталью, деревом и пластиком. В общем, стоит инвестировать в дрель, ведь если вам нужно работать с мягким материалом, вы можете отключить удар.

Домашний дрель: какой мощности будет достаточно

В домашних условиях правильным выбором будет перфоратор мощностью 500-600 Вт. Как правило, чем больше мощность устройства, тем проще вам будет просверлить выбранный материал. Кроме того, с помощью дрели можно смешивать краски, строительные растворы и даже чистить ржавые элементы.

Домашний дрель: электрический или аккумуляторный

На рынке появляется все больше беспроводных инструментов, обусловлено потребностями пользователей, которые ищут мобильные устройства, не требующие постоянного питания от электрической розетки.

К их недостаткам можно отнести необходимость регулярной зарядки и меньшую мощность, чем в случае их электрических аналогов. Аккумуляторные дрели обычно также безударные. Эта функция доступна в профессиональных и дорогих моделях.

Таким образом лучшим решением для домашнего пользователя будет приобретение ударного дрели, который подключается к электрической сети.

Диаметр сверла

Этот технический параметр позволяет выбрать размер сверла. Диаметр сверла варьируется в зависимости от типа материала. Один — для дерева, другой — для металла, а также для бетона. Обратите на это внимание перед тем, как принять решение о покупке конкретной модели дрели.