Древнее блюдо, о котором все забыли: как приготовить гуцульскую росовницу

Настоящая гуцульская росовница готовится просто, почти так же, как капустняк, но с небольшими отличиями. Давайте готовить и возрождать давнюю украинскую кухню вместе.

Украинская кухня богата невероятно вкусными блюдами, рецепты к которым забываются и вытесняются современной кухней.

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Чтобы восстанавливать наши традиции, культуру и еду – ну раз в неделю готовить по блюду давней украинской кухни. Сегодня предлагаем остановиться на росовнице, которая очень похожа на капустняк.

Рецепт гуцульского супа росовница

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4 – 6

Ингредиенты:

– 350 граммов квашеной капусты;

– 150 граммов кукурузной крупы;

– 1 куриное бедро;

– 200 граммов свиной шеи;

– половина репчатого лука;

– зелень петрушки и укропа;

– 2 лавровых листочка;

– черный молотый перец;

– соль.

Приготовление:

Перекладываем курятину в кастрюлю с 2 литрами воды, добавляем немного соли и варим обычный куриный бульон.

Достаем курятину. Насыпаем в кастрюлю кукурузную крупу и нарезанную квашеную капусту. Варим суп на среднем огне 40 минут.

Нарезаем свиную шею на небольшие кубики и добавляем ее в суп. Продолжаем варить наш капустник еще 20 минут до полной разварки кукурузной крупы и размягчения капусты.

За 5 минут до окончания приготовления супа добавляем в кастрюлю лавровый лист и черный молотый перец. Возвращаем куриное мясо нарезанное произвольными кусочками. Нарезаем укроп, петрушку и добавляем в суп перед снятием его с огня.

Подаем суп в глубоких тарелках в горячем виде, хоть и холодным он тоже вкусный.

Приятного аппетита!

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