Рецепты Древнее блюдо, о котором все забыли: как приготовить гуцульскую росовницу По Admin - 30 июня, 2023 0 37 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Настоящая гуцульская росовница готовится просто, почти так же, как капустняк, но с небольшими отличиями. Давайте готовить и возрождать давнюю украинскую кухню вместе. Украинская кухня богата невероятно вкусными блюдами, рецепты к которым забываются и вытесняются современной кухней. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Чтобы восстанавливать наши традиции, культуру и еду – ну раз в неделю готовить по блюду давней украинской кухни. Сегодня предлагаем остановиться на росовнице, которая очень похожа на капустняк. Рецепт гуцульского супа росовница Время: 60 минут Порции: 4 – 6 Ингредиенты: – 350 граммов квашеной капусты; – 150 граммов кукурузной крупы; – 1 куриное бедро; – 200 граммов свиной шеи; – половина репчатого лука; – зелень петрушки и укропа; – 2 лавровых листочка; – черный молотый перец; – соль. Приготовление: Перекладываем курятину в кастрюлю с 2 литрами воды, добавляем немного соли и варим обычный куриный бульон. Достаем курятину. Насыпаем в кастрюлю кукурузную крупу и нарезанную квашеную капусту. Варим суп на среднем огне 40 минут. Нарезаем свиную шею на небольшие кубики и добавляем ее в суп. Продолжаем варить наш капустник еще 20 минут до полной разварки кукурузной крупы и размягчения капусты. За 5 минут до окончания приготовления супа добавляем в кастрюлю лавровый лист и черный молотый перец. Возвращаем куриное мясо нарезанное произвольными кусочками. Нарезаем укроп, петрушку и добавляем в суп перед снятием его с огня. Подаем суп в глубоких тарелках в горячем виде, хоть и холодным он тоже вкусный. Приятного аппетита! Понравился ли рецепт супа? Попробуйте также приготовить забытые древние блюда полесской кухни – они очень вкусны. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вафельный рулет из желе – простой десерт на Зеленые праздникиЧесночно сырный багет – простое блюдо из доступных ингредиентовТеперь только так и готовим – рецепт кабачковых рулетиков с начинкойПеред ним не устоит никто – готовим суши-бургерВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери