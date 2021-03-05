Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Древний Туманный колокол Херсонеса в скором времени осовременят. Московская научно-проектная организация «Экспо Сервис Профи» по заказу Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» разработала «Проект реставрации и приспособления памятника к современным условиям». В распоряжении телеканала «НТС» оказалась документация, поясняющая, что музей-заповедник собирается сделать с Туманным колоколом.

Согласно пояснительной записке, сам Колокол демонтируют, почистят и подвесят на новую балку, покрашенную «атмосферной краской» в два слоя и декорированную корабельными заклёпками. Колокол оборудуют автоматизированным механизмом приведения в движение языка. Верх колонн, поддерживающих Туманный колокол, разберут и будут собирать заново.

Также демонтируют древние ступени, ведущие к Объекту культурного наследия. Под смотровой площадкой возведут новые стены, а внутри устроят так называемый «Музей Туманного колокола». В него, согласно документации, будет вести дверь со стеклопакетом.

Площадки возле пилонов колокола вымостят плиткой типа «брусчатка из коллекции «Ретро», и подведут к ним деревянные дорожки-настилы.

В ночное время площадки и ступени возле Туманного колокола будут подсвечиваться. На смотровой площадке, судя по проектному решению, предполагается выложить из плитки «розу ветров» и надпись «Отечество вера единство».

По данным «Руспрофайла» и собственного сайта «Экспо Сервис Профи, организация в основном выполняет работы по заказу Фонда «Моя история». Примечательно, что в списке видов деятельности организации – 26 пунктов, в том числе оптовая торговля компьютерами, офисным оборудованием, деятельность по уборке зданий. А в качестве основного вида деятельности значатся столярные и плотничные работы.

Напомним: в августе 2020-го Туманному колоколу – символу древнего Херсонеса – исполнилось 242 года.