Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

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Древний Туманный колокол Херсонеса в скором времени осовременят. Московская научно-проектная организация «Экспо Сервис Профи» по заказу Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история» разработала «Проект реставрации и приспособления памятника к современным условиям». В распоряжении телеканала «НТС» оказалась документация, поясняющая, что музей-заповедник собирается сделать с Туманным колоколом.

Согласно пояснительной записке, сам Колокол демонтируют, почистят и подвесят на новую балку, покрашенную «атмосферной краской» в два слоя и декорированную корабельными заклёпками. Колокол оборудуют автоматизированным механизмом приведения в движение языка. Верх колонн, поддерживающих Туманный колокол, разберут и будут собирать заново. 

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Также демонтируют древние ступени, ведущие к Объекту культурного наследия. Под смотровой площадкой возведут новые стены, а внутри устроят так называемый «Музей Туманного колокола». В него, согласно документации, будет вести дверь со стеклопакетом.

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Площадки возле пилонов колокола вымостят плиткой типа «брусчатка из коллекции «Ретро», и подведут к ним деревянные дорожки-настилы.

В ночное время площадки и ступени возле Туманного колокола будут подсвечиваться. На смотровой площадке, судя по проектному решению, предполагается выложить из плитки «розу ветров» и надпись «Отечество вера единство».

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

По данным «Руспрофайла» и собственного сайта «Экспо Сервис Профи, организация в основном выполняет работы по заказу Фонда «Моя история». Примечательно, что в списке видов деятельности организации – 26 пунктов, в том числе оптовая торговля компьютерами, офисным оборудованием, деятельность по уборке зданий. А в качестве основного вида деятельности значатся столярные и плотничные работы.

Древний Туманный колокол Херсонеса осовременят дверью со стеклопакетом

Напомним: в августе 2020-го Туманному колоколу – символу древнего Херсонеса – исполнилось 242 года.

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