Загадки и мифы окружают людей с древних времен. Существует множество мест, которые буквально пропитаны тайнами. Одним из них является древний город Аркаим: https://mifistoria.info/drevniy-gorod-arkaim/. С этим местом связаны различные придания и покрытые пеленой таинственности события. Люди стремятся найти в нем место, способное приоткрыть дверцу в мир, связанный с магией и волшебством.

Сведения о месте Аркаим

Аркаим – древний и таинственный город. Одна из основных и самых известных достопримечательностей, которая находится сегодня на территории Урала. Эта территории имеет не просто славу необычного места, но и аномальной зоны, в которой постоянно происходят различные чудеса. Любители таинственного, мистического и непознанного прибывают сюда, чтобы стать ближе к тайне, а может быть и найти ответы на имеющиеся у них вопросы. Необычная энергетика привлекает, как обычных туристов, так и эзотериков, людей, нестандартно смотрящих на мир.

История таинственного города

В ходе исследований и исторических экскурсов можно выяснить, что Аркаим в момент своего создания являлся укрепленным поселением. Городище относится к периоду бронзового века и располагается в в степной зоне. Найти его можно на юге Челябинской области.

Это необычное место было обнаружено исследователями и учеными в середине 1987 года. Произошло это во время археологического обследования территории. Работы проводились серьезные, так как предполагалось, что местность должна уйти под воду. Причиной этому была постройка водохранилища.

Специалистам в области археологии удалось отсрочить начало основных работ на 2 года. Их стремления во многом увенчались успехом, благодаря тому, что ученые заручились поддержкой со стороны директора Эрмитажа — академика Б. Б. Пиотровский. Позднее от планов строительства водохранилища пришлось отказаться в силу различных событий. Благодаря этому Аркаим удалось спасти от разрушения.

Спустя несколько лет (в 1991 году) начались масштабные археологические работы, связанные с раскопками древнего города. Руководил процессом Г.Б. Зданович. За время работ удалось откапать около половины всей предполагаемой территории Аркаима. Также были созданы различные планы, рисунки и макеты древнего города. На их основе специалисты получили возможность изучать его без привязки к местности, а любители тайн — погрузиться в атмосферу непознанного.

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