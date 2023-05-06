Дрожжевое тесто для пирогов

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Описание приготовления:

Я обожаю этот рецепт! Тесто такое послушное в работе и даже не требует муку на подпыл. Не только пироги из него выходят удачные, но и любая другая дрожжевая выпечка. Можно испечь пирожки, булочки, рулеты, пиццу и конечно же открытые и закрытые пироги со сладкой или с несладкой начинкой. В общем это тесто подойдёт абсолютно для любых изделий. Если у вас есть свой проверенный рецепт, то рискните приготовить дрожжевое тесто для пирогов по этому и возможно оно станет и для вас любимым.

Основной ингредиент: Мука / Дрожжи
Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 80 Грамм (для опары)
  • Сахар 15 Грамм (для опары)
  • Дрожжи 6 Грамм (для опары)
  • Молоко 125 Миллилитров (для опары)
  • Мука 500 Грамм (для теста)
  • Яйца 2 Штуки (для теста)
  • Сахар 40 Грамм (для теста)
  • Растительное масло 100 Миллилитров (для теста)
  • Вода 125 Миллилитров (для теста)
  • Соль 1/2 Чайных ложки (для теста)

Количество порций 12

Калорийность

303 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дрожжевое тесто для пирогов»

Дрожжевое тесто для пирогов

Подготовьте все ингредиенты.

Дрожжевое тесто для пирогов

Для начала приготовим опару. Соедините тёплое молоко, сахар, дрожжи и муку. Перемешайте.

Дрожжевое тесто для пирогов

Оставьте на 20 минут, пока на поверхности не появятся пузырьки.

Дрожжевое тесто для пирогов

Добавьте яйца, сахар, масло, соль и тёплую воду.

Дрожжевое тесто для пирогов

Перемешайте и частями добавьте муку.

Дрожжевое тесто для пирогов

Замесите мягкое и чуть липкое тесто. Если оно достаточно сильно липнет к рукам, можно добавить ещё 1-2 ст.л. муки. Смажьте тесто растительным маслом, накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час.

Дрожжевое тесто для пирогов

Тесто должно вырасти в 2-2,5 раза.

Дрожжевое тесто для пирогов

Прямо в миске тесто обомните рукой, выпустив пузырьки воздуха и оставьте ещё на 30 минут.

Дрожжевое тесто для пирогов

Дрожжевое тесто для пирогов готово.

Дрожжевое тесто для пирогов

Перед работой тесто необходимо вымесить и можете приступать к приготовлению воздушных изделий.

Дрожжевое тесто для пирогов

Удачной выпечки!

Дрожжевое тесто для пирогов

А это тесто в разрезе, можно разделить его на два раза и одну часть заморозить до нужного момента.

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