Описание приготовления:
Я обожаю этот рецепт! Тесто такое послушное в работе и даже не требует муку на подпыл. Не только пироги из него выходят удачные, но и любая другая дрожжевая выпечка. Можно испечь пирожки, булочки, рулеты, пиццу и конечно же открытые и закрытые пироги со сладкой или с несладкой начинкой. В общем это тесто подойдёт абсолютно для любых изделий. Если у вас есть свой проверенный рецепт, то рискните приготовить дрожжевое тесто для пирогов по этому и возможно оно станет и для вас любимым.
Основной ингредиент: Мука / Дрожжи
Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Мука 80 Грамм (для опары)
- Сахар 15 Грамм (для опары)
- Дрожжи 6 Грамм (для опары)
- Молоко 125 Миллилитров (для опары)
- Мука 500 Грамм (для теста)
- Яйца 2 Штуки (для теста)
- Сахар 40 Грамм (для теста)
- Растительное масло 100 Миллилитров (для теста)
- Вода 125 Миллилитров (для теста)
- Соль 1/2 Чайных ложки (для теста)
Количество порций 12
Калорийность
303 ккал
Калорийность
6 г
Белки
11 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Дрожжевое тесто для пирогов»
Подготовьте все ингредиенты.
Для начала приготовим опару. Соедините тёплое молоко, сахар, дрожжи и муку. Перемешайте.
Оставьте на 20 минут, пока на поверхности не появятся пузырьки.
Добавьте яйца, сахар, масло, соль и тёплую воду.
Перемешайте и частями добавьте муку.
Замесите мягкое и чуть липкое тесто. Если оно достаточно сильно липнет к рукам, можно добавить ещё 1-2 ст.л. муки. Смажьте тесто растительным маслом, накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час.
Тесто должно вырасти в 2-2,5 раза.
Прямо в миске тесто обомните рукой, выпустив пузырьки воздуха и оставьте ещё на 30 минут.
Дрожжевое тесто для пирогов готово.
Перед работой тесто необходимо вымесить и можете приступать к приготовлению воздушных изделий.
Удачной выпечки!
А это тесто в разрезе, можно разделить его на два раза и одну часть заморозить до нужного момента.