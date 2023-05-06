Описание приготовления:

Я обожаю этот рецепт! Тесто такое послушное в работе и даже не требует муку на подпыл. Не только пироги из него выходят удачные, но и любая другая дрожжевая выпечка. Можно испечь пирожки, булочки, рулеты, пиццу и конечно же открытые и закрытые пироги со сладкой или с несладкой начинкой. В общем это тесто подойдёт абсолютно для любых изделий. Если у вас есть свой проверенный рецепт, то рискните приготовить дрожжевое тесто для пирогов по этому и возможно оно станет и для вас любимым.

Основной ингредиент: Мука / Дрожжи

Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Мука 80 Грамм (для опары)

Сахар 15 Грамм (для опары)

Дрожжи 6 Грамм (для опары)

Молоко 125 Миллилитров (для опары)

Мука 500 Грамм (для теста)

Яйца 2 Штуки (для теста)

Сахар 40 Грамм (для теста)

Растительное масло 100 Миллилитров (для теста)

Вода 125 Миллилитров (для теста)

Соль 1/2 Чайных ложки (для теста)

Количество порций 12

Калорийность

303 ккал

Калорийность

6 г

Белки

11 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дрожжевое тесто для пирогов»

Подготовьте все ингредиенты.

Для начала приготовим опару. Соедините тёплое молоко, сахар, дрожжи и муку. Перемешайте.

Оставьте на 20 минут, пока на поверхности не появятся пузырьки.

Добавьте яйца, сахар, масло, соль и тёплую воду.

Перемешайте и частями добавьте муку.

Замесите мягкое и чуть липкое тесто. Если оно достаточно сильно липнет к рукам, можно добавить ещё 1-2 ст.л. муки. Смажьте тесто растительным маслом, накройте миску полотенцем и оставьте в тёплом месте на 1 час.

Тесто должно вырасти в 2-2,5 раза.

Прямо в миске тесто обомните рукой, выпустив пузырьки воздуха и оставьте ещё на 30 минут.

Дрожжевое тесто для пирогов готово.

Перед работой тесто необходимо вымесить и можете приступать к приготовлению воздушных изделий.

Удачной выпечки!

А это тесто в разрезе, можно разделить его на два раза и одну часть заморозить до нужного момента.