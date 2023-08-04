Дрожжевые пирожки с черникой: удачный рецепт

Безусловно, приготовление выпечки из дрожжевого теста — довольно длительный и трудоемкий процесс. Но результат, который вы получаете в итоге, стоит всех потраченных сил. К примеру, пышные дрожжевые пирожки с черникой, несмотря на немалое время приготовления, хочется печь каждую неделю. Так как они имеют сказочный аромат!

Советуем приготовить пирожки с черникой на дрожжевом тесте по особенному рецепту. Для его замешивания вам понадобится необычный ингредиент — 1 ложка коньяка. С добавлением этого алкогольного напитка тесто только выиграет, а готовое сладкое блюдо получится невероятно вкусным.

Как испечь дрожжевые пирожки с черникой

За 2 часа до начала приготовления этой выпечки стоит достать сливочное мало из холодильника и оставить его на кухне. За это время оно станет мягким (такая консистенция и нужна для замешивания теста). Также перед приготовлением пирожков стоит тщательно помыть лимон с содой или обдать его кипящей водой. Это поможет удалить остатки консервантов, которые могут находиться на кожуре цитрусового.

Ингредиенты

Пшеничная мука600 г Яйцо4 шт. Соль0,25 ч. л. Коньяк1 ст. л. Дрожжи7 г Сахар140 г Кукурузный крахмал7 г Сметана30 г Черника400 г Лимонная цедра10 г Молоко150 мл Сливочное масло100 г

Приготовление

В глубокую емкость вливаем теплое молоко. Всыпаем 20 г сахара и сухие дрожжи. Тщательно всё перемешиваем. Накрываем дрожжевую смесь пленкой. Оставляем при комнатной температуре на 10 минут.В большую емкость вбиваем 3 яйца. Всыпаем 70 г сахара. Хорошенько взбиваем всё. Вливаем к яйцам дрожжевую смесь. Тщательно перемешиваем, используя обычный венчик или миксер. В полученную смесь всыпаем соль и 200 г просеянной пшеничной муки. Перемешиваем всё до однородности. Добавляем размягченное сливочное масло, коньяк и сметану. Снова всё перемешиваем.Всыпаем натертую на мелкой терке цедру лимона. Постепенно добавляем оставшуюся муку. Замешиваем однородное и эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Формируем из него шар. Помещаем тесто в миску. Накрываем его пищевой пленкой и убираем в тепло на 1 час. Обминаем тесто руками. Разделяем его на кусочки одинакового размера (приблизительно на 25 штук), каждый из которых скатываем в шарик. Затем формируем из них лепешки и помещаем их на рабочую поверхность, присыпанную мукой.Тщательно моем чернику. Даем ей обсохнуть. Добавляем к ягодам кукурузный крахмал. Тщательно перемешиваем. Выкладываем по 2 ч. л. ягодной начинки в центр каждой заготовки из теста. Присыпаем чернику небольшим количеством сахара.Складываем лепешку с ягодами пополам и тщательно защипываем край, чтобы из будущих пирожков не вытек сок. При желании делаем своеобразный гребешок на верхушке заготовки.Помещаем пирожки на противень, застеленный пергаментом. Накрываем их полотенцем и отправляем в тепло еще на полчаса. В небольшой емкости взбиваем яйцо. Смазываем им верх заготовок. Отправляем противень в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Готово!

Советуем достать пирожки из духовки и дать им остыть под полотенцем. Затем уже теплую выпечку с черникой можно подавать к чаю. Кстати, хранить полностью остывшие пирожки с ягодами лучше всего в полиэтиленовом пакете в холодильнике. В нём такая дрожжевая выпечка будет оставаться свежей до 3 дней. Обязательно приготовьте на этих выходных десерт со свежей черникой, чтобы побаловать младших членов семьи настоящей вкуснятиной.