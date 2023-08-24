Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

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Описание приготовления:

Пирожки получаются не хуже чем с мясной начинкой, а за счет кабачка сочными. Куриные желудки можно отварить заранее, а лишний фарш прекрасно переносит заморозку. Пирожки легко разламываются на две равных половинки в месте соединения.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные желудки / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 140 Грамм (теплая)
  • Сахар 25 Грамм
  • Соль 3 Грамма (+ для начинки)
  • Дрожжи 15 Грамм (свежие, живые)
  • Масло растительное 55 Грамм (+ для смазывания)
  • Яйцo 2 Штуки
  • Мука 280 Грамм
  • Разрыхлитель 2 Грамма
  • Желудки куриные 400 Грамм
  • Кабачок 200 Грамм
  • Сметана 1 Ст. ложка
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Лаврвый лист 1 Штука
  • Перец черный По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

175 ккал

Калорийность

9 г

Белки

7 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками»

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с куриными желудками и кабачками.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Куриные желудки при необходимости обработайте, срезая жир и пленки. Отваривайте их на медленном огне в течение 3-4 часов, до мягкости, снимая пену. Бульон слейте, а желудки остудите и прокрутите через мясорубку с мелкой решеткой.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

В теплую воду выложите свежие дрожжи, соль, сахар и разбейте яйца, влейте растительное масло. Все перемешайте до однородности.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску. Замесите мягкое тесто и вымешивайте его в течение 7-8 минут.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Сформируйте из теста шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом. Накройте миску и уберите в теплое место на 50-60 минут для подъема.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в растительном масле до мягкости на среднем огне, перемешивая.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Кабачок натрите на средней терке, отожмите и выложите в сковороду. Обжаривайте овощи на среднем огне в течение 5-7 минут.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

К овощам выложите фарш из куриных желудков, посолите и обжаривайте еще 5 минут.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

В фарш добавьте мелко нарезанный укроп и сметану, перемешайте, прогрейте одну минуту и снимите с огня, остудите.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Подошедшее тесто разделите на одинаковые части и скатайте шарики. Накройте их и дайте постоять 10 минут, для подъема. Каждый шарик раскатайте в лепешку и ножом разрежьте до середины. С каждой стороны выложите по ложке начинки.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Накройте фарш краем теста.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Заверните края с начинкой в направлении друг к другу, чтобы разрез получился внутри и защипните.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Противень смажьте растительным маслом и выложите пирожки швом вниз. Сверху сделайте небольшие надсечки для красоты. Накройте пирожки и дайте подойти в течение 10-15 минут, смажьте пирожки яйцом.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Выпекайте пирожки в течение 20-25 минут в горячей духовке при температуре 180 градусов. Готовые пирожки смажьте растительным маслом и дайте постоять 10 минут, накрыв полотенцем.

Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками

Приятного аппетита!

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