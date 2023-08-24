Описание приготовления:
Пирожки получаются не хуже чем с мясной начинкой, а за счет кабачка сочными. Куриные желудки можно отварить заранее, а лишний фарш прекрасно переносит заморозку. Пирожки легко разламываются на две равных половинки в месте соединения.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Птица / Курица / Куриные желудки / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Вода 140 Грамм (теплая)
- Сахар 25 Грамм
- Соль 3 Грамма (+ для начинки)
- Дрожжи 15 Грамм (свежие, живые)
- Масло растительное 55 Грамм (+ для смазывания)
- Яйцo 2 Штуки
- Мука 280 Грамм
- Разрыхлитель 2 Грамма
- Желудки куриные 400 Грамм
- Кабачок 200 Грамм
- Сметана 1 Ст. ложка
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Лаврвый лист 1 Штука
- Перец черный По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
175 ккал
Калорийность
9 г
Белки
7 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Дрожжевые пирожки с куриными желудками и кабачками»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пирожков с куриными желудками и кабачками.
Куриные желудки при необходимости обработайте, срезая жир и пленки. Отваривайте их на медленном огне в течение 3-4 часов, до мягкости, снимая пену. Бульон слейте, а желудки остудите и прокрутите через мясорубку с мелкой решеткой.
В теплую воду выложите свежие дрожжи, соль, сахар и разбейте яйца, влейте растительное масло. Все перемешайте до однородности.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте в миску. Замесите мягкое тесто и вымешивайте его в течение 7-8 минут.
Сформируйте из теста шар и выложите в глубокую миску, смазанную растительным маслом. Накройте миску и уберите в теплое место на 50-60 минут для подъема.
Репчатый лук мелко порежьте и обжарьте в растительном масле до мягкости на среднем огне, перемешивая.
Кабачок натрите на средней терке, отожмите и выложите в сковороду. Обжаривайте овощи на среднем огне в течение 5-7 минут.
К овощам выложите фарш из куриных желудков, посолите и обжаривайте еще 5 минут.
В фарш добавьте мелко нарезанный укроп и сметану, перемешайте, прогрейте одну минуту и снимите с огня, остудите.
Подошедшее тесто разделите на одинаковые части и скатайте шарики. Накройте их и дайте постоять 10 минут, для подъема. Каждый шарик раскатайте в лепешку и ножом разрежьте до середины. С каждой стороны выложите по ложке начинки.
Накройте фарш краем теста.
Заверните края с начинкой в направлении друг к другу, чтобы разрез получился внутри и защипните.
Противень смажьте растительным маслом и выложите пирожки швом вниз. Сверху сделайте небольшие надсечки для красоты. Накройте пирожки и дайте подойти в течение 10-15 минут, смажьте пирожки яйцом.
Выпекайте пирожки в течение 20-25 минут в горячей духовке при температуре 180 градусов. Готовые пирожки смажьте растительным маслом и дайте постоять 10 минут, накрыв полотенцем.
Приятного аппетита!