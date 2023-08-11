Какие же вкусные эти дрожжевые пончики с повидлом! Для их приготовления не нужно танцевать у духовки, боясь, что пышки опадут. Пожарьте пончики во фритюре, чтобы подать к чаю роскошное домашнее лакомство.

Вы можете начинить эти пышки любым вареньем или повидлом. Домашний джем также подойдет для данной цели. Рекомендуем попробовать наполнить пончики сливовым, клубничным или малиновым вареньем.

Ароматные дрожжевые пончики с повидлом: важная деталь

Перед началом приготовления этого десерта проверьте, рабочие ли у вас дрожжи. Если они куплены недавно и имеют хороший срок годности, можете добавлять их без всяких опасений. Ранее мы писали, как избежать ошибок во время использования сухих дрожжей.

Ингредиенты

Пшеничная мука500 г Дрожжи11 г Ванилин по вкусу Сахар80 г Яйцо1 шт. Сливочное масло60 г Молоко250 мл Соль0,5 ч. л. Повидло100 г Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

В небольшую миску влейте теплое молоко. Добавьте сухие дрожжи и 20 г сахара. Хорошенько всё перемешайте. Оставьте при комнатной температуре на 10 минут.В отдельную емкость всыпьте просеянную пшеничную муку. Добавьте оставшийся сахар, ванилин и соль. Вбейте яйцо. Хорошенько перемешайте все ингредиенты.В полученную массу влейте дрожжевую смесь. Снова тщательно всё перемешайте. Затем влейте растопленное сливочное масло. Замешайте однородное тесто. Накройте его пищевой пленкой. Уберите тесто в тепло на 60 минут. По истечении этого времени переложите его на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Тщательно вымешайте.Раскатайте тесто в круглый пласт толщиной не больше 1 см. Вырежьте из него заготовки, используя обычный стакан или специальную форму. Полученные кружочки выложите на стол, присыпанный мукой. Накройте их полотенцем. Оставьте на кухне на 20 минут. Обжарьте заготовки в ванночке из раскаленного масла (в казанчике или в кастрюле с толстым дном) до золотистости с двух сторон.Дайте пончикам немного остыть. Наполните кондитерский шприц повидлом. Затем начините им пышки. Готово!

Щедро посыпьте пончики с повидлом сахарной пудрой и заварите свой любимый чай. С таким изумительным десертом и ароматным горячим напитком ваш ждут самые уютные и вкусные посиделки. Приятного чаепития!