Конкуренція на сучасному ринку диктує свої правила, в зв'язку з цим бізнесмени намагаються використовувати будь-яку можливість для просування виробленого ними товару. Рекламний друк на афішах, листівках, ручках, календарях є досить ефективним інструментом в боротьбі за увагу споживача. Але особливою популярністю користується друк на пакетах. У нашій статті ми розповімо про те, як вибрати спосіб виробництва і відповідні матеріали при виготовленні даної продукції в рекламних цілях. А якщо вам потрібні футбольнi мячi з логотипом звертайтеся на сайт footballshop.com.ua/futbolnye-myachi/.

Друк на пакетах

Майже кожна людина регулярно користується пакетами для транспортування продуктів або інших необхідних йому предметів. І, що цікаво, зображення на упаковці сприймається споживачами як елемент дизайну, а не як нав'язлива реклама товару або організації.

Стильний варіант з гарним малюнком часто використовують не тільки для того, щоб донести покупку до будинку, але і замість сумки для особистих речей. Саме тому друк на даній продукції вважається найбільш ефективним рекламним інструментом: сотні людей пересуваються по місту з пакетами в руках і абсолютно безкоштовно для підприємця поширюють потрібну йому інформацію.

Нанесення логотипу — незамінний спосіб просування нового торгового бренду, магазину або товару. Крім того, це найпоширеніший варіант оформлення пакетів-майок в продуктових точках, адже ними користуються практично всі клієнти. Витрати на виготовлення окупаються за рахунок тих коштів, які люди залишають в касі магазину.

Пакети-майки призначені для масового споживача, а ось представники сегмента b2b ( «бізнес для бізнесу») частіше вибирають виробництво пакетів ПВД з печаткою. Їх особливістю є прямокутна форма і ручки, виготовлені в результаті вирубки. Друк на таких пакетах може включати в себе нанесення рекламного слогана, логотипу організації або будь-якого іншого зображення, що характеризує діяльність компанії.

Вони нерідко використовуються для упаковки різної іміджевої продукції, що розповсюджується фірмою: буклетів, візиток, календарів і т. Д. Крім того, в пакетах з логотипом компанії часто підносять корпоративні подарунки партнерам і клієнтам. Як наповнення відмінно підійдуть календарі, щоденники, блокноти та інша незамінна офісна продукція. Але зверніть увагу, що якість фірмових пакетів має бути відповідним. Це дозволить підкреслити бездоганну репутацію вашої організації.

Рекламний друк на пакетах — відмінний спосіб просування компанії, що не вимагає істотних фінансових вкладень.