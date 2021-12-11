Друзья и недруги. Вернутся ли в единое пространство «соседи» по СССР?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 49. АиФ-Крым №49 08/12/2021

Три десятка лет — это время, за которое люди, смутно помнящие советское время, успели вырастить детей и воспитать их в новых реалиях. 8 декабря 1991 года лидерами РФ, Украины и Республики Беларусь были подписаны Беловежские соглашения, давшие официальный старт распаду СССР.

Это был, если уместно такое сравнение, долгожданный развод. Такой, где все стороны готовы были махнуть рукой на претензии и имущество — лишь бы поскорей дистанцироваться друг от друга. Хотя иллюзия о дружном и мирном существовании бывших советских республик просуществовала недолго.

Есть ли шанс теперь, когда независимости все бывшие соседи по СССР «наелись» вдоволь, вернуть общие интересы и взаимовыгодные цели?