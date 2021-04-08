«ДТП на Мекензиевых горах – результат действий крайней необходимости» – адвокат

Столкнуться с автомобилем, чтобы уйти от лобового ДТП, было решением «крайней необходимости», а потому участница аварии не подлежит административной или уголовной ответственности. Такую позицию высказал адвокат одной из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем 3 апреля в районе Мекензиевых гор.

Напомним, судя по кадрам происшествия, заснятым на регистратор одного из участников ДТП, легковой автомобиль, двигавшийся в левом ряду, врезался в другой, в попытке избежать столкновения с машиной ГАИ.

АЛЕКСАНДР РУДЬ, адвокат: «А в уголовном кодексе, и в административном, есть такая статья – крайняя необходимость. Это значит, что любому гражданину – водителю или неважно кому – разрешается умышленно нарушить закон, причинить вред третьим лицам. Но только с одним условием – вред, который она причинит, должен быть меньше вреда, который он предотвращает».

С точки зрения адвоката, если бы водитель в левом ряду начал действовать согласно правилам дорожного движения, то есть снижать скорость без перестраивания в другой ряд, то лобового столкновения вряд ли удалось избежать. Что касается поведения за рулём сотрудника правоохранительных органов, Александр Рудь считает – правильность его действий ещё предстоит оценить ответственным лицам.

АЛЕКСАНДР РУДЬ, адвокат: «Оценку правильности действий сотрудника ГАИ будет давать уже не адвокат. Будет давать сначала автотехник-эксперт, а затем суд. Согласно правилам дорожного движения, сотрудникам специальных служб, а ГАИ относятся к таким службам, в определенных случаях разрешается отступать от Правил дорожного движения. Им разрешается пересекать сплошные линии разметки, проезжать на красный сигнал светофора. Но только с одним условием – не создавая опасности для движения».

Отметил Александр Рудь и тот факт, что сотрудники правоохранительных органов покинули место аварии. Как пояснили в ведомстве, группа ДПС двигалась с высокой скоростью и момент ДТП не видела.

АЛЕКСАНДР РУДЬ, адвокат: «В этот момент машина ГАИ ещё не доехала до места столкновения. Может, они действительно не видели, может, они отвлеклись. Всё может быть. На такой скорости только смотришь вперёд. Но на видео объективно видно, что в момент столкновения встречный автомобиль ГАИ до места разъезда ещё не доехал».

Напомним, после ДТП в медицинской помощи нуждались пассажиры автомобилей: 44-летний мужчина и 9-месячная девочка, которая после осмотра врачей была отпущена домой.

В настоящий момент проводится проверка с целью выяснения всех обстоятельств произошедшего.