ДТП в Феодосии: дерево встало на пути «Daewoo Lanos»

Фото: mchs.rk.gov.ru

Сотрудники МЧС Крыма оказали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций республики.

Днём в понедельник, 28 сентября, в службу спасения поступило сообщение о том, что в Феодосии произошло ДТП, требуется помощь. К месту происшествия направились спасатели Феодосийского отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек, сотрудники МЧС, бригада сокрой медицинской помощи, ГИБДД.

Как сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Шахов, по прибытии к месту происшествия было установлено, что водитель автомобиля «Daewoo Lanos» допустил столкновение с деревом.

«Силами спасателей, пострадавший был деблокирован из автомобиля и передан сотрудникам скорой помощи», — уточнил Сергей Шахов.