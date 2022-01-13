Два человека погибли на пожаре в Севастополе

В Севастополе два человека погибли на пожаре в многоквартирном доме в четверг утром, передает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Как прошли «длинные праздники», много ли было несчастных случае в Крыму? Пожар произошел в одной из квартир двухэтажного многоквартирного дома.

«Пожарные незамедлительно сформировали два газодымозащитных звена и проникли в жилище. В ходе обследования помещений внутри были обнаружены два человека без признаков жизни – к сожалению, сотрудники скорой медицинской помощи констатировали их смерть», – говорится в сообщении.