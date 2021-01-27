Два человека пострадали при ДТП в Крыму

В Крыму столкнулись внедорожник Hyundai Tucson и седан Audi A6. Пострадали два человека, передает пресс-служба УГИБДД МВД России по РК.

В результате ДТП в Крыму травмировалось два человека ДТП произошло на автодороге Симферополь-Алушта в районе села Андрусово.

«Водитель Hyundai Tucson 1951 года рождения, двигаясь по крайней правой полосе дороги со стороны Алушты в сторону Симферополя, совершил разворот в нарушение горизонтальной разметки. В результате он совершил столкновение с автомобилем Audi A6, двигавшемся в попутном направлении сзади», — уточнили в сообщении.