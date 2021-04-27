Два человека пострадали в ДТП в Кировском районе Крыма

В Кировском районе Крыма водитель авто «ВАЗ-2106» не справился с управлением и врезался в дерево, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

На юге Крыма припаркованный автомобиль скатился на прохожую В результате ДТП, которое произошло в селе Орехово, пострадали два человека. Прибывшие на место происшествия спасатели деблокировали пострадавших при помощи гидравлического инструмента.

«Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были переданы сотрудникам скорой помощи и доставлены в районную больницу», — уточнили в сообщении.