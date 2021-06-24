Два депутата в РК приговорены к тюрьме за попытку присвоить два млн рублей

В Крыму два бывших депутата пытались выманить у местной жительницы около двух миллионов рублей. За это они были осуждены, передает пресс-служба Железнодорожного районного суда Симферополя.

В Крыму мужчина украл у государства три миллиона рублей В сообщении уточнили, что представители Симферопольского и Судакского горсовета пообещали женщине организовать передачу в собственность земельного участка, находившегося до вступления Крыма в состав РФ на праве постоянного бессрочного пользования у ГСК «Горный». За это они попросили 1,7 млн рублей, якобы для взятки должностному лицу администрации Судака. Передавать средства должностному лицу депутаты не планировали.

«Довести преступление до конца депутаты не смогли, так как передача денег проходила под контролем правоохранительных органов», — добавили в пресс-службе.