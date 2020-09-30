Два дома на улице Восточной могут ввести в эксплуатацию. Эти многоквартирные здания рассмотрели на очередном заседании комиссии по проблемным домам. Ситуация схожая: дома возведены на земельных участках, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство. Первый – №22 занимает большую часть земельного участка, поэтому необходимо выкупить дополнительную территорию для обустройства детской площадки и парковки. Однако соседние участки находятся в частной собственности. На заседании комиссии владельцам квартир предложили самостоятельно приобрести землю.

МИХАИЛ РАЗВОЖАЕВ, временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя: «Выкуп этих двух участков и приведение их в общественное пространство, потому что там будут детские площадки, парковки, которыми, очевидно, будут пользоваться не только жильцы построенного вами дома. То есть это будет хорошая компенсационная история, связанная с повышением антропогенной нагрузки. Поэтому давайте всё-таки по этому сценарию пойдём. И в случае выполнения этих условий мы окажем вам содействие в завершении этого проекта».

Вторым на заседании рассмотрели дом №7, который частично находится на территории достопримечательности. Владельцам квартир нужно узаконить границы своего земельного участка.

МАКСИМ ЖУКАЛОВ, исполняющий обязанности директора Департамента архитектуры и градостроительства Правительства Севастополя: «Дом не соответствует виду разрешённого использования, построен за границами земельного участка, представленные разрешительные документы на ввод не соответствуют нашему постановлению. То есть декларация о готовности должна была быть выдана в Севастополе, а не в Киеве. По этим причинам в постановке на кадастровый учёт объекта недвижимости было отказано. Необходимо менять вид разрешённого использования. Но земельный участок расположен на территории достопримечательного места. Регламентные участки там примерно пополам режут этот участок вместе с объектом. И в одной половине там не допускается вообще многоквартирное жилищное строительство».