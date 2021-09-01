Два ДТП произошло в Крыму за минувшие сутки

За минувшие сутки спасатели дважды оказывали помощь попавшим в ДТП, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

Легковой автомобиль на «Тавриде» влетел в стоящую фуру Одна из аварий произошла на дороге Симферополь — Ялта в районе села Лозовое. В ДТП столкнулись три микроавтобуса и два легковых авто — от удара у одной машины разорвало масляный радиатор и дорогу залило нефтепродуктами. Спасатели смыли масло с проезжей части и обеспечили противопожарные меры безопасности.

Второе столкновение произошло на трассе «Таврида» в районе Белогорска — «лоб в лоб» столкнулись KIA и Volkswagen. В результате ДТП пострадали три человека, один из которых — восьмилетний ребенок.