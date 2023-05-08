Рецепты Два ингредиента и готово – рецепт желейных рулетиков По Admin - 8 мая, 2023 0 44 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Желейные рулетики – рыхлое, сладкое лакомство, которое вы с легкостью можете приготовить дома вместе с ребенком. Яркое лакомство всего из двух ингредиентов можно приготовить всего за 20 минут, остальное время уходит только на застывание в холодильнике. Читайте также Как организовать идеальный пикник: рецепты из курятины на любой вкус Их можно формировать из разных цветов, сочетать и комбинировать. Попробовав желейные рулетики однажды, больше не будете покупать их в магазине. Рецепт желейных рулетиков Время: 20 минут (1 час в застывание) Порции: 4 Ингредиенты: – 2 пачки цветного желе; – 200 граммов воды. Приготовление: Есть два варианта растопки желе: – Добавляем горячую воду и размешиваем до однородности, 1 пачка желе – 100 г воды. – Добавляем холодную воду, ждем 15 минут и тогда подогреваем на огне до растопки желатина и сахара. Одно желе охлаждаем до комнатной температуры, другое – охлаждаем так же и взбиваем около 5 минут миксером до пышной пены. ️Объединяем жидкое и взбитое желе, выливаем их в форму застеленную пергаментом и смазанную каплей масла, кладем в холодильник на 1 час для стабилизации. Вынимаем, скручиваем в рулет и зубной нитью нарезаем на кусочки. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Украинские крученики из курятины – вкус, который невозможно забытьСамый вкусный рецепт курицы – готовим в кисло-сладком соусеУкраинский картофель на французский лад – готовим гратен в духовкеОдин из самых простых десертов – рецепт с печеньем и заварным кремомУкраинский борщ попал в кулинарную книгу по вселенной «Ведьмак»