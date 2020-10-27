Два жителя Джанкоя незаконно хранили оружие военного назначения

В отношении двух жителей Джанкоя возбуждено уголовное дело за незаконное хранение оружия, передает пресс-служба Погрануправления РФ по республике.

Украинка пыталась попасть в Крым с поддельным паспортом В августе сотрудниками Пограничного управления в ходе осуществления пограничной деятельности в одном из гаражных кооперативов г. Джанкоя были выявлены и изъяты револьвер системы «наган», патроны, несколько запалов для ручных гранат, тротиловая шашка.

Проведенная баллистическая экспертиза позволила установить, что часть представленных на исследование образцов являются предметами, относящимися к категории военного назначения.