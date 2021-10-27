Два кандидата поборются за пост главы администрации Джанкоя

На пост главы администрации Джанкоя претендуют два кандидата. Победителя определят депутаты Джанкойского горсовета, передает Крыминформ.

Глава администрации Джанкоя Эдуард Селиванов отправлен в отставку За должность поборются первый замглавы администрации Игорь Ивин и начальник городского департамента труда и соцзащиты Жанна Хмур.

«Данные кандидаты будут представлены конкурсной комиссией Джанкойскому городскому совету для принятия решения о назначении одного из них на должность главы администрации», – уточнил председатель конкурсной комиссии, вице-премьер – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.