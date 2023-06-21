Два крутых рецепта. Что приготовить из молодого картофеля

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Порадуйте свои вкусовые рецепторы разнообразием

С чем у вас ассоциируется лето? Могу поспорить, что с молодой картошечкой с зеленью. А чтобы однообразие блюд не уничтожило вкусовые рецепторы, предлагаю крутой рецепт картошки с соусом чимичури.

Картофель чимичури

Ингредиенты:

  • Молодой картофель — 1 кг
  • Петрушка — 60 г
  • Кинза — 60 г
  • Томат — 100 г
  • Красный лук — 80 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сок половины лимона
  • Оливковое масло — 200 мл
  • Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

1. Картофель нарезаем на половинки и отвариваем до готовности, а затем выкладываем на противень и поливаем маслом.

2. Запекаем картофель в духовке 10−15 минут при температуре 180 °C до румяной корочки.

3. В миске смешиваем мелко нарезанные зелень, лук, томаты и чеснок, а в готовую смесь добавляем лимонный сок, соль и оливковое масло.

4. Перемешиваем картофель с соусом и подаем к столу.

Мини-деруны с мясом и сметаной

Поделюсь вкусным рецептом неповторимых дерунов.

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г
  • Фарш куриный — 200 г
  • Мука — 20 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Чеснок — 10 г
  • Соль — 3 г
  • Масло растительное — 50 мл
  • Сметана — 70 г
  • Лук зеленый — 20 г

Приготовление:

1. Картофель натираем на мелкой терке, тщательно промываем от лишнего крахмала и просушиваем бумажными полотенцами.

2. Смешиваем картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль.

3. Сковороду с маслом разогреваем и жарим деруны на равномерном огне до золотистой корочки с каждой стороны.

4. Миксуем сметану с мелко рубленым укропом и подаем с дерунами.

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