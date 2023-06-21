Два крутых рецепта. Что приготовить из молодого картофеля

Картофель чимичури
Ингредиенты:
- Молодой картофель — 1 кг
- Петрушка — 60 г
- Кинза — 60 г
- Томат — 100 г
- Красный лук — 80 г
- Чеснок — 1 зубчик
- Сок половины лимона
- Оливковое масло — 200 мл
- Соль и перец — по вкусу
Приготовление:
1. Картофель нарезаем на половинки и отвариваем до готовности, а затем выкладываем на противень и поливаем маслом.
2. Запекаем картофель в духовке 10−15 минут при температуре 180 °C до румяной корочки.
3. В миске смешиваем мелко нарезанные зелень, лук, томаты и чеснок, а в готовую смесь добавляем лимонный сок, соль и оливковое масло.
4. Перемешиваем картофель с соусом и подаем к столу.
Мини-деруны с мясом и сметаной
Поделюсь вкусным рецептом неповторимых дерунов.
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г
- Фарш куриный — 200 г
- Мука — 20 г
- Яйцо — 1 шт.
- Чеснок — 10 г
- Соль — 3 г
- Масло растительное — 50 мл
- Сметана — 70 г
- Лук зеленый — 20 г
Приготовление:
1. Картофель натираем на мелкой терке, тщательно промываем от лишнего крахмала и просушиваем бумажными полотенцами.
2. Смешиваем картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль.
3. Сковороду с маслом разогреваем и жарим деруны на равномерном огне до золотистой корочки с каждой стороны.
4. Миксуем сметану с мелко рубленым укропом и подаем с дерунами.