Два крутых рецепта. Что приготовить из молодого картофеля

Порадуйте свои вкусовые рецепторы разнообразием С чем у вас ассоциируется лето? Могу поспорить, что с молодой картошечкой с зеленью. А чтобы однообразие блюд не уничтожило вкусовые рецепторы, предлагаю крутой рецепт картошки с соусом чимичури.

Картофель чимичури

Ингредиенты:

Молодой картофель — 1 кг

Петрушка — 60 г

Кинза — 60 г

Томат — 100 г

Красный лук — 80 г

Чеснок — 1 зубчик

Сок половины лимона

Оливковое масло — 200 мл

Соль и перец — по вкусу

Приготовление:

1. Картофель нарезаем на половинки и отвариваем до готовности, а затем выкладываем на противень и поливаем маслом.

2. Запекаем картофель в духовке 10−15 минут при температуре 180 °C до румяной корочки.

3. В миске смешиваем мелко нарезанные зелень, лук, томаты и чеснок, а в готовую смесь добавляем лимонный сок, соль и оливковое масло.

4. Перемешиваем картофель с соусом и подаем к столу.

Мини-деруны с мясом и сметаной

Поделюсь вкусным рецептом неповторимых дерунов.

Ингредиенты:

Картофель — 500 г

Фарш куриный — 200 г

Мука — 20 г

Яйцо — 1 шт.

Чеснок — 10 г

Соль — 3 г

Масло растительное — 50 мл

Сметана — 70 г

Лук зеленый — 20 г

Приготовление:

1. Картофель натираем на мелкой терке, тщательно промываем от лишнего крахмала и просушиваем бумажными полотенцами.

2. Смешиваем картофель, яйцо, фарш, муку, тертый чеснок и соль.

3. Сковороду с маслом разогреваем и жарим деруны на равномерном огне до золотистой корочки с каждой стороны.

4. Миксуем сметану с мелко рубленым укропом и подаем с дерунами.