Два миллиона пассажиров планирует принять аэропорт «Симферополь» в июне

Полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом — впервые в истории аэропорт обслужит два миллиона пассажиров уже в июне, передает пресс-служба воздушной гавани.

Полицейские помогли медикам реанимировать мужчину в аэропорту «Симферополь» Суточный трафик в аэропорту уже превышает 35 тысяч пассажиров, а число рейсов — 200 на прилет и вылет. На данный момент маршрутная сеть полетов в аэропорту «Симферополь» достигла 63 направлений – максимального в современной истории показателя.

Рекордный спрос на полеты в регион спровоцировал кризис международного авиасообщения и закрытие международных курортов.