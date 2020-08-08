Два пенсионера и турист заразились коронавирусом в Севастополе. Данные по состоянию на утро 8 августа приводит пресс-служба Правительства города.

За сутки зарегистрировано 3 новых случая, шестерых врачи выписали после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 374 человека, 11 из которых скончались. В настоящий момент в стационарах находится 40 пациентов. Под наблюдением в городской инфекционной больнице – 178, в городской больнице №9 – 107, по месту жительства – 233. Пансионаты «Изумруд» и «Солнышко» продолжают работать в режиме обсерваторов.

Второй день подряд в своём сообщении на сайте Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.