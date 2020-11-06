Два ребенка отравились угарным газом в Симферополе

В Симферополе двое малолетних детей отравились угарным газом в квартире по месту жительства, передает пресс-служба регионального Следкома.

Пьяный симферополец бутылкой повредил автомобиль скорой помощи Инцидент произошел 4 ноября вечером. Члены семьи, проживающие в квартире многоэтажного дома, почувствовали слабость и головную боль.

«Наутро родители обнаружили, что сын в возрасте четырёх лет и дочка в возрасте шести лет после сна находятся в своих кроватях в крайне слабом состоянии, без движения. Дети были доставлены в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы», – уточнили в сообщении.