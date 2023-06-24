Рецепты Два рецепта идеальных сырников – пухлых еще не пробовали По Admin - 24 июня, 2023 0 41 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Обожаете сырники? Попробуйте их с изюмом и курагой, а может ваши любимые соленые? Мы выбрали два рецепта на выбор. Сырники – одно из любимых блюд украинцев, которым нет аналогов во всем мире. Каждая хозяйка готовит их по своему особому рецепту, в 24 канал тоже есть такой проверенный временем. Читайте также От истории к рецепту: готовим настоящий американский гамбургер Рецепт классических сырников Время: 25 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 300 граммов кисломолочного сыра (отжатого); – 1 яичный желток; – 2 столовые ложки сахара; – 25 – 30 граммов пшеничной муки; – ваниль или ванильный сахар. Приготовление: Смешиваем кисломолочный творог, желток и сахар с помощью вилки. Высыпаем муку и еще раз перемешиваем. Присыпаем доску или столешницу мукой, выкладываем творожную массу и формируем все «колбаской». Нарезаем шайбами, из них формируем шарики, а дальше, с помощью тупой части ножа формируем сырники. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла, обжариваем сырники с двух сторон до румяной корочки, затем запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 5 – 7 минут. Или полностью готовим их на сковороде. Приятного аппетита! Рецепт низкокалорийных сырников Время: 35 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 500 граммов кисломолочного сыра; – мед; – 2 куриных яйца; – 1 чайная ложка разрыхлителя для теста; – 4 чайные ложки отрубей; – ванильный сахар. Приготовление: В глубокой миске смешиваем кисломолочный творог, отруби, разрыхлитель, ванильный сахар и яйца. Тщательно перемешиваем. Мед добавляем к тесту. Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов. Выливаем тесто на сырники в силиконовые формы. Запекаем блюдо 20 минут до золотистой корочки. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Французский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиТакой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временемДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутДомашний глазированный сырок – готовим для деток и не толькоДля себя и компании: рецепт вкуснейшего гамбургера с невероятной курочкой