Два рецепта идеальных сырников – пухлых еще не пробовали

Обожаете сырники? Попробуйте их с изюмом и курагой, а может ваши любимые соленые? Мы выбрали два рецепта на выбор.

Сырники – одно из любимых блюд украинцев, которым нет аналогов во всем мире. Каждая хозяйка готовит их по своему особому рецепту, в 24 канал тоже есть такой проверенный временем.

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Рецепт классических сырников

Время: 25 минут

25 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов кисломолочного сыра (отжатого);

– 1 яичный желток;

– 2 столовые ложки сахара;

– 25 – 30 граммов пшеничной муки;

– ваниль или ванильный сахар.

Приготовление:

Смешиваем кисломолочный творог, желток и сахар с помощью вилки. Высыпаем муку и еще раз перемешиваем.

Присыпаем доску или столешницу мукой, выкладываем творожную массу и формируем все «колбаской». Нарезаем шайбами, из них формируем шарики, а дальше, с помощью тупой части ножа формируем сырники.

Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла, обжариваем сырники с двух сторон до румяной корочки, затем запекаем в разогретой духовке до 190 градусов 5 – 7 минут. Или полностью готовим их на сковороде.

Приятного аппетита!

Рецепт низкокалорийных сырников

Время: 35 минут

35 минут Порции: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов кисломолочного сыра;

– мед;

– 2 куриных яйца;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

– 4 чайные ложки отрубей;

– ванильный сахар.

Приготовление:

В глубокой миске смешиваем кисломолочный творог, отруби, разрыхлитель, ванильный сахар и яйца. Тщательно перемешиваем. Мед добавляем к тесту.

Разогреваем духовку до 180 – 190 градусов. Выливаем тесто на сырники в силиконовые формы.

Запекаем блюдо 20 минут до золотистой корочки.

Приятного аппетита!