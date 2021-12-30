Два случая ЧС и более 900 пожаров: севастопольские спасатели подвели итоги 2021 года

В Главном Управлении МЧС России по Севастополю подвели итоги работы за 2021 год. Пресс-конференцию провёл генерал-майор внутренней службы Алексей Рохлин. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря этого года Алексей Анатольевич Рохлин назначен начальником главного управления МЧС по Севастополю. Новый руководитель главка рассказал, каким выдался уходящий год для севастопольских спасателей.

АЛЕКСЕЙ РОХЛИН, начальник главного управления МЧС России по Севастополю: «Если брать за 2021 год, у нас на территории города-героя Севастополя произошло две чрезвычайные ситуации. Все эти чрезвычайные ситуации были связаны с дорожно-транспортными происшествиями. Было зарегистрировано порядка 988 пожаров, к сожалению, на которых погибло 17 человек – из них один ребёнок. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года по пожарам, то в принципе у нас идёт снижение».

Личный состав пожарно-спасательных подразделений выезжал на случаи ДТП более 340 раз, в результате этих выездов было спасено более 140 человек. В течение года были обнаружены и обезврежены более 4700 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны. Кроме того, на территории региона зарегистрировано 14 лесных пожаров.

АЛЕКСЕЙ РОХЛИН, начальник главного управления МЧС России по Севастополю: «В горно-лесистой местности зарегистрировано 42 происшествия. Спасено 69 человек, включая четверых детей. На водных объектах у нас было зафиксировано 14 происшествий. К сожалению, погибло шесть человек. Все эти случаи произошли на необорудованных местах для купания».

После подведения итогов работы за 2021 год начальник Главного Управления МЧС России по Севастополю вручил памятные награды представителям средств массой информации. тележурналист-корреспондент телеканала «НТС» Кирилл Попов получил медаль «За содружество во имя спасения».

КИРИЛЛ ПОПОВ, тележурналист-корреспондент «Независимого телевидения Севастополя»: «Очень приятно всегда получить какие-то благодарности под конец года. Когда это не просто благодарность, а целая медаль – это вдвойне приятно. Севастопольским Управлением МЧС была проведена очень серьёзная работа на протяжении всего года. Мы вместе выезжали на различные инфоповоды, будь то возгорания, воспламенения, потопы или другие трудности. И очень приятно, насколько оперативно у нас отрабатывают наши спасатели и как они умело взаимодействуют со средствами массовой информации. Очень приятное сотрудничество, есть кому у них поучиться».