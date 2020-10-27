Два туриста из Москвы заблудились в крымских горах

Двое туристов заблудились на горе Аю-Даг в понедельник, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

В Крыму спасатели нашли группу потерявшихся глухонемых туристов Спасатели, прибывшие в район пропажи туристов из Москвы, попытались установить связь по мобильному телефону. Голосовой и визуальный контакт удалось установить спустя час.

«Пострадавшие были обнаружены рядом с вершиной горы Аю-Даг на труднопроходимом участке. Спасатели оказали психологическую помощь, снабдили их теплыми вещами и эвакуировали к служебному автомобилю», — уточнили в сообщении.