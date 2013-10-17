Два вида памяти

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Память дана человеку не только для того, чтобы помнить события прошедшего времени, но и для того, чтобы иметь возможность заглянуть в ранний этап жизни, который невозможно восстановить в памяти. Ведь то, что произошло в момент рождения и сразу после него, то, что человек не может вспомнить из раннего младенчества, определённым образом влияет на его поведение в дальнейшей жизни.

Оказывается, есть два типа памяти. Одну из них можно назвать сознательной, другую – подсознательной. Первая – это точная, задача которой вызывать воспоминания. Эта память ответственна за хранение различных эпизодов и обстоятельств жизни, вплоть до мельчайших подробностей. Найти дельные советы о здоровье и развитии мозга для вашего организма вы можете на сайте https://mozgportal.ru.

Но вот что интересно, участок мозга, шифрующий воспоминания в память начинает свою работу только лишь с полуторагодовалого возраста. Поэтому наивно думать, что кто-то сможет вспомнить какие либо жизненные события, которые происходили с ним до возраста в 18 месяцев. Просто в этом возрасте нужная функция памяти ещё не развита.

Но, кроме сознательной памяти существует ещё и эмоциональная память. Она то и даёт ребёнку возможность выделить события, имеющие эмоциональную окраску, которые откладываются в памяти в виде определённого опыта. В мозге есть нервная цепь, отвечающая за это. Её активация происходит подсознательно.

У усыновлённых в детском возрасте людей с детства и зачастую до конца жизни теплится неприязненное ощущение того, что они не в состоянии вспомнить момент усыновления, момент расставания с матерью. И хотя из-за отсутствия в этом возрасте функции воспоминания невозможно даже представить себе эти моменты, мозг на эмоциональном уровне все эти события, особенно чувство разлуки, глубоко запечатлевает.

Поэтому эти люди более остро испытывают свою обособленность и эмоционально чувствуют себя неполноценными в сравнении с другими.

Всё это, в первую очередь, острее отражается на зависимости людей такого типа от одиночества, алкоголя, курения, а особенно наркомании. Они страдают от этой зависимости потому, что могли пережить в детстве сильную эмоциональную травму в связи с жестоким обращением. Мир для них существует только в белых и чёрных красках, никаких оттенков серого нет.

Мир в их представлении является опасным и нелюбезным. Они не могут никому довериться, потому, что в детстве, чтобы не показаться слабыми, они замыкались в своём обособленном мирке, они не могли открыться своим воспитателям из боязни быть непонятыми и осмеянными. Став взрослыми, такие люди стараются держаться в стороне от любых отношений, будь то дружеские или близкие отношения с противоположным полом.

Всех, кто пытается им помочь избавиться от их комплексов, будь то врачи или друзья, они считают опасными и относятся к ним в лучшем случае настороженно, в худшем случае – агрессивно. Всё это прямо связано с эмоциональной памятью, а в некоторых случаях с неприятными происшествиями в их жизни, хотя они их вообще не помнят.